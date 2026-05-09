نشرية تحذيرية: رياح قوية جدا تتعدى الـ 90 كلم/سا تضرب 19 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة ليوم السبت من هبوب رياح قوية جدا تتعدى الـ 90 كلم/سا عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت إنذارا من المستوى الثاني أن الرياح ستخص ولايات: الجلفة، المسيلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المغير والوادي.

تقدر سرعة الرياح ما بين 60 و70 وقد تصل إلى 80 كلم في الساعة.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد الأحد.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية جدا عبر ولايات: الأغواط، غرداية، تقرت، ورقلة والمنيعة.

تقدر سرعة الرياح ما بين 60 و70 وقد تصل إلى 80 كلم في الساعة.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

كما حملت النشرية تنبيها ثالثا حول هبوب رياح قوية عبر ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية وجيجل.

تقدر سرعة الرياح ما بين 60 و70 وقد تصل إلى 90 كلم في الساعة.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 32 ولاية

وصباح السبت، نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية خاصة بحالة الجو من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سكيكدة وعنابة.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية منتصف النهار على الولايات الغربية ومن السادسة مساء إلى منتصف الليل على الولايات الشرقية.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بجاية، غليزان، عين الدفلى، البليدة، جيجل، سكيكدة، سطيف، برج بوعريريج والمسيلة .

كما ستهب الرياح مرفوقة بتطاير للرمال عبر لايات: الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، بسكرة، المغير، الواد، تقرت، ورقلة، غرداية والمنيعة.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.