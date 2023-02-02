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نشرية جديدة: أجواء باردة عبر 10 ولايات
الجزائر

نشرية جديدة: أجواء باردة عبر 10 ولايات

الشروق أونلاين
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نشرية جديدة: أجواء باردة عبر 10 ولايات
ح.م

نبهت نشرية جديدة حول الحالة الجوية ليوم الخميس، من استمرار موجة البرد عبر 10 ولايات داخلية.

ووضع الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر خاص باستمرار الأجواء الباردة على الولايات الآتية: خنشلة، سطيف، الجلفة، باتنة، تبسة، الاغواط، البيض، النعامة، أم البواقي و برج بو عريريج.

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