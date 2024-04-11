نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة تصل 80 ملم إلى غاية السبت  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، في نشرية جديدة حول حالة الطقس من تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 80 ملم عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، غرداية والمنعية.

كمية التساقط ستتراوح ما ببن 20 إلى 50 ملم

وصلاحية النشرية من السادسة مساء من يوم الجمعة إلى غاية السادسة مساء من يوم السبت

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الثاني يخص تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الوادي، تقرت، ورقلة والمغير.

تتراوح كمية التساقط ما بين 40 و60 ملم وقد تصل إلى 80 ملم

وصلاحية النشرية من السادسة مساء من يوم الجمعة إلى غاية السادسة مساء من يوم السبت

كما جاء في النشرية أيضا تنبيه من المستوى الثاني يخص تساقط أمطار عبر: أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة وبسكرة يمتد إلى غاية منتصف نهار الجمعة.

وصباح الخميس نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس لثاني أيام العيد من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، شمال سطيف، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة وبسكرة.

كمية التساقط ستتراوح ما ببن 20 إلى 40 ملم تستمر إلى غاية العاشرة ليلا.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول يخص تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، جيجل، ميلة، قسنطينة، تبسة وعنابة.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول هبوب رياح قوية عبر ولايات: العاصمة، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، تيبازة، النعامة، البيض، بشار، تيميون، بني عباس، غرداية، تقرت، الوادي، رقلة، إليزي، جنات وتمنراست.