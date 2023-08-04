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الجزائر

نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 15 ولاية وموجة حر جنوبا

الشروق أونلاين
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نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 15 ولاية وموجة حر جنوبا

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية وموجة حر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت بتنبيه من المستوى الأول ان تساقط الأمطار الرعدية سيميز ولايات: الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، الجزار العاصمة، بومرداس، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، عين قزام وبرج باجي مختار.

صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

كما أفادت النشرية التي حملت تنبيها ثاني من المستوى الثاني أن موجة حر ستستمر عبر ولايات: ورقلة، إن صالح، تميمون، أدرار، برج باجي مختار وتندوف.

درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية وستستمر إلى غاية يوم الأحد.

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