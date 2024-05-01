نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 16 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية جديدة ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية التي جاءت بتنبيه من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، معسكر، مستغانم، غليزان، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف وبرج بوعريريج.

صلاحية النشرية من الثالثة من مساء اليوم إلى الثالثة من صباح الغد الخميس.

تنبيه: رياح قوية عبر 7 ولايات ساحلية

وصباح الأربعاء، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات الساحلية.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الرياح ستخص ولايات وسطى غربية وهي: الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت وتلمسان.

صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الخميس.