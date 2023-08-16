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نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 25 ولاية وموجة حر شرقا
الجزائر

نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 25 ولاية وموجة حر شرقا

الشروق أونلاين
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نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 25 ولاية وموجة حر شرقا

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وموجة حر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، أولاد جلال، البويرة، المدية، الجلفة، عين الدفلى، تيسمسيلت، الأغواط، تيارت، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، بشار، تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار، أدرار، عين صالح، إليزي وجنات.

صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من موجة حر شديدة عبر ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو وبومرداس.

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