نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 30 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الخميس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار والرعود ستخص ولايات: عنابة، الطارف، سكيكدة، جيجل، ميلة، قسنطينة وبجاية.

كما تخص النشرية ولايات: المسيلة، المدية، تيسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، غرداية، النعامة، بشار، باتنة، برج بوعريريج، البويرة، سطيف، البليدة، خنشلة، بسكرة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، أولاد جلال، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى منتصف الليل.