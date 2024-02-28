نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة وثلوج تصل إلى 30 سم عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: سكيكدة، عنابة والطارف وستتجاوز كمية الأمطار 50 ملم وتستمر إلى غاية الخميس.

كما ستشهد ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة تساقط أمطار رعدية غزيرة إلى غاية الثالثة من صباح الخميس.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط ثلوج تصل إلى 20 سم عبر ولايات: تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، سوق أهراس، باتنة، خنشلة وتبسة.

حيث يصل سمك الثلوج من 10 إلى 20 سم، ويفوق محليا من 25 إلى 30 سم على جبال جرجرة والبابور.

صلاحية هذه النشرة إلى غاية يوم الخميس على الساعة 09 صباحا.