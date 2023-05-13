نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 36 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت نشرية باللون البرتقالي أن ولايات الجزائر العاصمة، تييازة، بومرداس، البويرة وعين الدفلى معنية بتساقط أمطار غزيرة تتراوح ما بين 20إلى 30ملم بداية من صبيحة السبت.

كما نبه الديوان في نشرية له باللون الاصفر من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، الطارف، عنابة، برج بوعريريج، سطيف، تبسة، ميلة، أم البواقي، قسنطينة، قالمة، المسيلة، باتنة، سوق أهراس،الجلفة، الأغواط والبيض.

كما حذر الديوان في نشريته من هبوب رياح قوية وتطاير الرمال عبر ولايات النعامة، البيض، غرداية، المنيعة، تيميمون، بشار، بني عباس، تيندوف وأدرار.