نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 33 ولاية
نبهت نشرية للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.
أفادت النشرية أن الولايات المعنية بالأمطار هي :عين تيموشنت، وهران ،مستغانم، الشلف،غليزان، عين الدفلى، المدية، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس،تيزي وزو ،بجاية ،جيجل ،سكيكدة ،عنابة والطارف.
كما أفادت النشرية أن رياحا قوية ستخص ولايات: النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، المغير، أولاد جلال، بسكرة، غراديه، تقرت، إليزي، تمنراست والواد.
سرعة الرياح ستصل إلى 90 كلم/سا وقد تتجاوز 100 كلم/سا.