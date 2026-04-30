نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 27 ولاية

نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 27 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر 27 ولاية.

جاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي وسوق أهراس.

كما تشمل النشرية ولايات: قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريرج، بجاية، البويرة، تيزي وزو، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست، جنات وإيليزي.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية  مع تشكل زوابع رملية عبر ولايات: أدرار، إليزي، إن صالح ورقلة.

مقالات ذات صلة
تجار يتعمدون إتلاف المنتجات الغذائية بدل بيعها بأسعار منخفضة

تجار يتعمدون إتلاف المنتجات الغذائية بدل بيعها بأسعار منخفضة

حبس الرئيس السابق لـ”الفاف” زفيزف عن قضية جديدة

حبس الرئيس السابق لـ”الفاف” زفيزف عن قضية جديدة

بريد الجزائر.. خدمة جديدة لأصحاب هذه الحسابات  

بريد الجزائر.. خدمة جديدة لأصحاب هذه الحسابات  

الجزائر وروسيا تبحثان تطوير الشراكة في قطاع النقل

الجزائر وروسيا تبحثان تطوير الشراكة في قطاع النقل

رئيس الجمهورية يستقبل السفير الإيطالي

رئيس الجمهورية يستقبل السفير الإيطالي

هذه الخلفيات الاستراتيجية لموقف الجزائر تجاه أحداث مالي

هذه الخلفيات الاستراتيجية لموقف الجزائر تجاه أحداث مالي

