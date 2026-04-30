نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 27 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر 27 ولاية.

جاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي وسوق أهراس.

كما تشمل النشرية ولايات: قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريرج، بجاية، البويرة، تيزي وزو، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست، جنات وإيليزي.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية مع تشكل زوابع رملية عبر ولايات: أدرار، إليزي، إن صالح ورقلة.