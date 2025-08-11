نشرية جديدة: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 14 ولاية

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الامطار ستخص ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، سطيف، باتنة، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، الأغواط، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر ولايتي: أدرار وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى الثالثة زوالا.