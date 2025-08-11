-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نشرية جديدة: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 14 ولاية

الشروق أونلاين
  • 5204
  • 0
نشرية جديدة: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 14 ولاية

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الامطار ستخص ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، سطيف، باتنة، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، الأغواط، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر ولايتي: أدرار وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى الثالثة زوالا.

مقالات ذات صلة
شنقريحة: التهديدات الجوية تفرض تحديات غير مسبوقة

شنقريحة: التهديدات الجوية تفرض تحديات غير مسبوقة

اتصالات الجزائر تعتمد الإنجليزية في فواتيرها

اتصالات الجزائر تعتمد الإنجليزية في فواتيرها

الدينار الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” لحماية السيادة المالية بالجزائر

الدينار الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” لحماية السيادة المالية بالجزائر

مطالب بحلّ مشاكل “حركة تحويلات” الأساتذة قبل الدخول

مطالب بحلّ مشاكل “حركة تحويلات” الأساتذة قبل الدخول

اتفاقية شراكة بين صيدال ومدار لإنجاز عيادة للعلاج بالخلايا

اتفاقية شراكة بين صيدال ومدار لإنجاز عيادة للعلاج بالخلايا

ماكرون

ماكرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد