نشرية جديدة: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، ليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية وزابع رملية عبر العديد من الولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: المنيعة، عين صالح وأدرار.

كما حذر الديوان من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر كل من ولايات: الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميمون، بني عباس، أدرار، تمنراست، عين قزام، جانت وإليزي.

وستتراوح سرعة الرياح مابين 60 و70 كلم في الساعة وقد تصل إلى 80 كلم/سا.