-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات
الجزائر

نشرية جديدة: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
  • 993
  • 0
نشرية جديدة: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات
أرشيف

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، ليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية وزابع رملية عبر العديد من الولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: المنيعة، عين صالح وأدرار.

كما حذر الديوان من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر كل من ولايات: الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميمون، بني عباس، أدرار، تمنراست، عين قزام، جانت وإليزي.

وستتراوح سرعة الرياح مابين 60 و70 كلم في الساعة وقد تصل إلى 80 كلم/سا.

مقالات ذات صلة
مريم بن مولود تستلم مهامها كوزيرة للرقمنة والإحصائيات.. تعرّف عليها

مريم بن مولود تستلم مهامها كوزيرة للرقمنة والإحصائيات.. تعرّف عليها

شركة “طاسيلي” تقاضي طبيبا وطيارا تلاعبا بخبرات طبية لطيارين غير مؤهلين!

شركة “طاسيلي” تقاضي طبيبا وطيارا تلاعبا بخبرات طبية لطيارين غير مؤهلين!

لا بد من ترشيد حملات التشجير حسب خصوصية كل منطقة

لا بد من ترشيد حملات التشجير حسب خصوصية كل منطقة

بالتعاون مع السفارة الأمريكية.. وزارة العدل تنظم دورات تكوينية لفائدة القضاة

بالتعاون مع السفارة الأمريكية.. وزارة العدل تنظم دورات تكوينية لفائدة القضاة

دور ريادي للجزائر ضدّ الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة

دور ريادي للجزائر ضدّ الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة

مدريد الخاسر الأكبر والمخزن يجني السّراب

مدريد الخاسر الأكبر والمخزن يجني السّراب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد