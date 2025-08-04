نشرية جديدة: أمطار رعدية وموجة حر عبر 20 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الاثنين من تساقط أمطار رعدية وتسجيل موجة حر عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الأغواط، غرداية، البيض، تيميون، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

وستخص الرعود ولايات: إيليزي، جنات، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، تيميمون، بشار، بني عباس، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

كما ستشهد ولايات: عين الدفلى، الشلف، غليزان ، تيميمون، أدرار وإن صالح تسجيل درجات حر قياسية من السادسة صباحا وتستمر 24 ساعة.