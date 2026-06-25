نشرية جديدة: أمطار غزيرة عبر 16 ولاية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الخميس من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تبسة، سوق أهراس، قالمة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة وباتنة.

كما ستخص الأمطار ولايات: الأغواط، تيارت، سعيدة، البيض، النعامة، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الواحدة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

تنبيه: موجة حر شرقا وأمطار غزيرة عبر 6 ولايات

وصباح اليوم، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس من استمرار موجة الحر مع تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت نشرية الديوان التي حملت تنبيها من المستوى الأول بأن موجة الحر ستخص ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية.

من المرتقب أن تستمر صلاحية النشرية إلى غاية السادسة مساء.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية على ولايات: تبسة، خنشلة، الأغواط، البيض، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدا صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.