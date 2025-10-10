نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورعود عبر 37 ولاية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج وغليزان.

كما ستخص الأمطار ولايات: بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، عنابة، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى غاية السادسة من صباح يوم السبت.