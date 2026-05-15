نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورياح عبر 35 ولاية وموجة حر جنوبا

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مع تسجيل موجة حر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: بشار، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، غرداية، أولاد جلال، المغير، بسكرة، تقرت، خنشلة، تبسة وادي سوف.

تبدأ النشرية من السابعة صباحا إلى التاسعة.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، باتنة، مسيلة، برج بوعريريج،

ونبه الديوان من موجة حر عبر ولايات: إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

كما نبه الديوان من هبوب رياح قوية عبر ولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم ووهران، إن صالح وأدرار.

تبدأ صلاحية النشرية من السابعة صباحا إلى غاية الثالثة زوالا.