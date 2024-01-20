-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 20 ولاية
الجزائر

نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 20 ولاية

الشروق أونلاين
  • 2792
  • 0
نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 20 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر 20 ولاية.

وأفاد الديوان في نشريته التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الشلف، عين الدفلى، تيبازة، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل والطارف.

كما حملت النشرية تنبيها حول هبوب رياح قوية مع تطاير للرمال عبر ولايات: الوادي، بسكرة، المغير، أولاد جلال، المسيلة، الجلفة والبيض.

وسيستمر هبوب الرياح عبر ولايات: بجاية، بومرداس، الجزائر العاصمة وتيبازة.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله عطاف أمام لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز(فيديو)

هذا ما قاله عطاف أمام لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز(فيديو)

فصل الذمة المالية للأولياء عن الأبناء للاستفادة من المنحة الجامعية

فصل الذمة المالية للأولياء عن الأبناء للاستفادة من المنحة الجامعية

هزة أرضية ثانية في غليزان

هزة أرضية ثانية في غليزان

التلاعب بأموال الشباب وشراء هدايا بأموال الدعم

التلاعب بأموال الشباب وشراء هدايا بأموال الدعم

9 نقابات بالتربية تشترط المشاركة في إثراء النظام التعويضي

9 نقابات بالتربية تشترط المشاركة في إثراء النظام التعويضي

رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية يحل بالجزائر

رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية يحل بالجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد