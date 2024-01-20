نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 20 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر 20 ولاية.

وأفاد الديوان في نشريته التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الشلف، عين الدفلى، تيبازة، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل والطارف.

كما حملت النشرية تنبيها حول هبوب رياح قوية مع تطاير للرمال عبر ولايات: الوادي، بسكرة، المغير، أولاد جلال، المسيلة، الجلفة والبيض.

وسيستمر هبوب الرياح عبر ولايات: بجاية، بومرداس، الجزائر العاصمة وتيبازة.