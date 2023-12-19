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الجزائر

نشرية جديدة: استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 25 ولاية  

الشروق أونلاين
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نشرية جديدة: استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 25 ولاية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة ليوم الثلاثاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الولايات المعنية هي: بجاية، تيزي وزو، تيبازة الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، عين الدفلى، المدية، البويرة، خنشلة، الوادي، تقرت، ورقلة واليزي.

تترا كمية التساقط بين 20 إلى 50 ملم وتستمر صلاحية النشرية حتى الثالثة من ويوم الثلاثاء.

كما نبهت في انذار من المستوى الأول من أمطار رعدية عبر ولايات تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، المسيلة الأغواط، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي وتبسة.

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