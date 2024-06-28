-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نشرية جديدة: استمرار موجة الحر عبر 19 ولاية  

الشروق أونلاين
  • 81
  • 0
نشرية جديدة: استمرار موجة الحر عبر 19 ولاية  

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من استمرار موجة الحر الشديدة عبر عدة ولايات.  

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، بجاية، ميلة، قسنطينة، باتنة، سوق أهراس، تبسة وخنشلة.

صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى منتصف الليل وستصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

كما حذرت النشرية من موجة حر تصل إلى 49 درجة مئوية عبر ولايات: الوادي، تقرت والمغير.

وحملت النشرية تحذير ثالث حول موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية أيضا عبر ولايات: أدرار، تيميمون، إن صالح، برج باجي مختار وورقلة.

صلاحية النشرية تستمر إلى غاية يوم السبت.

مقالات ذات صلة
هؤلاء هم أوائل امتحان شهادة التعليم المتوسط في 2024

هؤلاء هم أوائل امتحان شهادة التعليم المتوسط في 2024

سفير السنغال: يعدّد مظاهر تعزيز علاقات بلاده مع الجزائر (فيديو)

سفير السنغال: يعدّد مظاهر تعزيز علاقات بلاده مع الجزائر (فيديو)

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 26 جوان 2024

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 26 جوان 2024

دفع أشطر “عدل 3” عبر تطبيق بريدي موب

دفع أشطر “عدل 3” عبر تطبيق بريدي موب

انطلاق حملة الوقاية من حرائق الغابات

انطلاق حملة الوقاية من حرائق الغابات

السودان!!

السودان!!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد