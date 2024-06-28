نشرية جديدة: استمرار موجة الحر عبر 19 ولاية  

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من استمرار موجة الحر الشديدة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، بجاية، ميلة، قسنطينة، باتنة، سوق أهراس، تبسة وخنشلة.

صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى منتصف الليل وستصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

كما حذرت النشرية من موجة حر تصل إلى 49 درجة مئوية عبر ولايات: الوادي، تقرت والمغير.

وحملت النشرية تحذير ثالث حول موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية أيضا عبر ولايات: أدرار، تيميمون، إن صالح، برج باجي مختار وورقلة.

صلاحية النشرية تستمر إلى غاية يوم السبت.