نشرية جديدة: ثلوج وأمطار إلى غاية مساء الجمعة

نبهت نشرية جديدة حول الحالة الجوية ليوم الجمعة من استمرار تساقط الأمطار والثلوج عبر الولايات الشمالية والداخلية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول والثاني للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف الولايات الشمالية تساقط أمطار غزيرة تصل كمياتها إلى غاية 60 ملم.

الولايات المعنية هي: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، البليدة، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، عين الدفلى، المدية والبويرة.

وأفاد الديوان بأن كمية التساقط عبر هذه الولايات ستتراوح ما بين 20 و40 ملم، على أن تكون النشرية صالحة إلى غاية منتصف نهار الجمعة.

أما عبر ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، فستكوم كمية تساقط الأمطار ما بين 30 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم، وهذا إلى غاية الساعة 6 من مساء الجمعة.

وفي نشرية أخرى، نبه ديوان الأرصاد الجوية من تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 20 سم وتستمر إلى غاية الساعة 6 من مساء الجمعة عبر ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المدية، عين الدفلى، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، البويرة.

كما حذر ديوان الأرصاد الجوية من موجة برد شديدة عبر 20 ولاية تدوم إلى غاية يوم السبت، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الدنيا إلى 6 درجات تحت الصفر.