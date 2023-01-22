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نشرية جديدة: ثلوج وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية
الجزائر

نشرية جديدة: ثلوج وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية

الشروق أونلاين
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نشرية جديدة: ثلوج وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية
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أمطار وثلوج في شمال الجزائر

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية يوم الأحد في نشرية خاصة، استمرار تساقط الثلوج وأمطار غزيرة بولايات شمال الجزائر.

وحسب الديوان فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: بومرداس ، تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، سكيكدة ، عنابة، الطارف ، سوق أهراس ، قالمة، قسنطينة ، ميلة، سطيف ، برج بوعريريج ، البويرة ، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

والسمك المقدر لهذه الثلوج يكون بين 10 و20 سم.
وتمتد صلاحية النشرية إلى زوال الأحد 22 يناير 2023 على الساعة 3  على الأقل.

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي: عين الدفلى وتيبازة والمدية والجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وشمال سطيف وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس وقالمة.

ويتوقع تهاطل ما بين 30 إلى 40 ملم، إلى غاية 50 ملم من الأمطار محليا، بهذه الولايات.

وتنتهي صلاحية النشرية عند الساعة الثالثة 15:00 زوالا من يوم الأحد.

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