نشرية جديدة: ثلوج وأمطار وموجة برد عبر عدة ولايات

نبهت نشرية جديدة حول الحالة الجوية ليوم الأحد، من استمرار تساقط الثلوج والأمطار، وكذا موجة برد عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول، أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط ثلوج عبر ولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة وسعيدة.

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، عين الدفلى، تيبازة، عين الدفلى، شلف، مستغانم، خنشلة، باتنة.

كما نبه الديوان من موجة تميز الولايات التالية: تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت، الأغواط، باتنة، البيض، خنشلة، برج بو عريريج، تيسمسيلت، النعامة، تبسة، ام البواقي، الوادي، المغير، بسكرة، سطيف، المسيلة، المدية، الجلفة، سعيدة، بشار، غرداية، ولاد جلال، المنيعة وتقرت.