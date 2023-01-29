نشرية جديدة: ثلوج وأمطار وموجة برد عبر عدة ولايات
نبهت نشرية جديدة حول الحالة الجوية ليوم الأحد، من استمرار تساقط الثلوج والأمطار، وكذا موجة برد عبر عدة ولايات.
وحسب تنبيه من المستوى الأول، أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط ثلوج عبر ولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة وسعيدة.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بتساقط ثلوج على الولايات الآتية:
تيارت، باتنة، خنشلة، برج بو عريريج، تيسمسيلت، تبسة، ام البواقي، سطيف، المدية، الجلفة، سعيدة، عين الدفلى، تيزي وزو، البليدة والبويرة. pic.twitter.com/HnyrLb75hF
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 29, 2023
أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، عين الدفلى، تيبازة، عين الدفلى، شلف، مستغانم، خنشلة، باتنة.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بنشاط رعدي يميز اليوم كل من:
الجوائر، تيبازة و الشلف.
للمزيد من التفاصيل:https://t.co/v4hZoFt9Ft#orage #ONM #Météo #Alger #tipaza #chlef pic.twitter.com/OtFTRzC17x
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 29, 2023
كما نبه الديوان من موجة تميز الولايات التالية: تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت، الأغواط، باتنة، البيض، خنشلة، برج بو عريريج، تيسمسيلت، النعامة، تبسة، ام البواقي، الوادي، المغير، بسكرة، سطيف، المسيلة، المدية، الجلفة، سعيدة، بشار، غرداية، ولاد جلال، المنيعة وتقرت.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأجواء باردة تميز اليوم الولايات التالية:
تلمسان،سيدي بلعباس،تيارت،الأغواط،باتنة،البيض،خنشلة،برج بو عريريج،تيسمسيلت،النعامة،تبسة،ام البواقي،الوادي،المغير،بسكرة، سطيف،المسيلة،المدية، الجلفة، سعيدة، بشار، غرداية، ولاد جلال، المنيعة وتقرت. pic.twitter.com/uVng9QCiU0
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 29, 2023