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الجزائر

نشرية جديدة: حرارة قياسية تصل إلى 46 درجة عبر 26 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية جديدة: حرارة قياسية تصل إلى 46 درجة عبر 26 ولاية

حذرت نشرية للأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من استمرار موجة الحر عبر أزيد من 26 ولاية.

وأفاد التنبيه الذي جاء من المستوى الثاني أن موجة الحر ستميز ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، قسنطينة، ميلة وقالمة.

وأوضحت النشرية أن درجات الحرارة في هذه الولايات ستصل 46 درجة مئوية.

كما نبهت النشرية إلى أن موجة الحر ستضرب أيضا ولايات: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف وستتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة مئوية.

وجاء في النشرية تنبيه ثاني من المستوى الأول حول موجة حر عبر ولايات: تبسة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، بسكرة، المغير، أولاد جلال، الجلفة، تيارت وتيسمسيلت.

كم حملت النشرية تنبيها حول رياح قوية وتطاير للرمال عبر ولايات: أدرار، تيميمون، إن صالح وإليزي.

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