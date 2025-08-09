-- -- -- / -- -- --
الجزائر

نشرية جديدة: حرارة قياسية وأمطار رعدية عبر 17 ولاية

الشروق أونلاين
نبهت نشرية جديدة لديوان الأرصاد الجوية من استمرار موجة الحر مع تسجيل تساقط أمطار رعدية، اليوم السبت، عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن موجة الحر القياسية ستخص ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة وبجاية.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: المسيلة، الجلفة، تبسة، ام البواقي، قسنطينة، ميلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، تيارت، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار السبت إلى غاية منتصف الليل.

