نشرية جديدة حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 26 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 26 ولاية، بداية من صبيحة الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة جاءت من المستوى الأول وباللون الأصفر فستشهد كل من ولايات: سيدي بلعباس، بجاية، تيارت، سطيف، عين تموشنت، ميلة، عنابة، سكيكدة، جيجل، سطيف، برج بوعريريج وسعيدة تساقط أمطار رعدية.

كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني باللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيزي وزو، الشلف مستغانم، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة تساقط أمطار عزيرة.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرية بداية من الساعة 6 من صباح الأربعاء وإلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم الخميس.

تنبيه من رياح قوية عبر هذه الـولايات الثلاثاء

وفي تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر حذرت المصالح الجوية من هبوب رياح قوية عبر كل من ولايتي وهران ومستغانم.

وحسب التنبيه ستتعدى سرعة الرياح 60 كلم في الساعة تؤدي إلى تشكل أمواج عالية تصل إلى 3 أمتار ، وستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية فجر يوم الأربعاء.

تنبيه حول الحالة الجوية: رياح قوية وأمواج عالية عبر 10 ولايات ساحلية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، الاثنين، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية عبر 10 ولايات ساحلية تستمر إلى غاية صبيحة الثلاثاء.

وفي تنبيه حمل اللونين البرتقالي والأصفر حذرت مصالح الديوان من رياح قوية وأمواج عالية عبر سواحل كل من بجاية، جيجل، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي، سكيكدة، عنابة والقالة.

الحالة الجوية: تنبيه حول رياح قوية عبر السواحل واضطراب سهرة الاثنين

نشر الديوان الجزائري للأرصاد الجوية، الأحد تنبيها حول الحالة الجوية يحذر من رياح قوبة عبر الشريط الساحلي، فيما ذكرت توقعات عودة الاضطرابات الجوية بداية من سهرة يوم الاثنين.

وحسب التنبيه فإن الشريط الساحلي الجزائري باستثناء ولايات سكيكدة وعنابة والطارف، سيشهد رياحا قوية تتجاوز سرعتها 60 كلم في الساعة.

وتمتد هذه النشرية من منتصف نهار الأحد وإلى غاية صبيحة الاثنين.

وحسب نفس المصادر سيكون الاضطراب الجوي المرتقب ليلة الاثنين إلى الثلاثاء نشيطا ومحملا بأمطار غزيرة مع تراجع محسوس لدرجات الحرارة.

رياح قوية وأمواج عالية عبر 7 ولايات ساحلية يوم السبت 30 أكتوبر

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، السبت 30 أكتوبر، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية عبر 7 ولايات ساحلية.

وتوقعت مصالح الديوان أن تعم هذه الحالة الجوية كل من سواحل: جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر العاصمة، تنس مستغانم، وهران.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تبدأ من منتصف نهار السبت وتستمر إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الأحد.

الحالة الجوية: تنبيه جديد حول أمطار رعدية عبر 4 ولايات جنوبية الجمعة

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية عبر 4 ولايات جنوبية.

وحسب نشرية خاصة باللون الأصفر للمصالح الجوية ستعرف كل من ولايات: اليزي، تمنراست، عين صالح وأدرار تساقط أمطار رعدية.

وستمتد صلاحية هذه النشرية حسب المصدر ذاته من منتصف يوم الجمعة وإلى غاية الساعة 9 ليلا.

تنبيه جديد حول أمطار رعدية عبر 22 ولاية الخميس

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية جديدة لها حول الحالة الجوية، صبيحة الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 22 ولاية.

وحسب تنبيه باللون الأصفر لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، تيميمون، غرداية، بني عباس، تيارت، بسكرة، ولاد جلال، بشار.

كما نبهت نشرية أخرى باللون البرتقالي من تساقط أمطار عدية عبر ولايات: الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، البيض، خنشلة والنعامة.

ووفق نفس المصدر فإن صلاحية هذه النشرية تكون ابتداء من الساعة 2 ظهرا إلى غاية العاشرة ليلا، وستتراح كميات التساقط مابين 20 إلى 40 ملم.

أمطار رعدية غزيرة عبر 13 ولاية مساء الأربعاء 27 أكتوبر

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية جديدة لها حول الحالة الجوية، صبيحة الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 13 ولاية.

‏وأصدرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأمطار تكون رعدية أحيانا تميز الولايات التالية:

سيدي بلعباس، غرداية، المسيلة، تيارت، باتنة، خنشلة، بسكرة، سعيدة، النعامة.

كما نبهت المصالح ذاتها في نشرية من المستوى الثاني باللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على ولايات: بشار، البيض، الجلفة والأغواط

وستتراوح كميات التساقط المتوقعة ما بين 20 إلى 40 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرة من الساعة 14 ظهرا إلى غاية الساعة 23 ليلا.

تنبيه يوم الثلاثاء 26 أكتوبر

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، الثلاثاء 26 أكتوبر تنبيها باللون الأصفر حول تساقط الأمطار شمل الولايات التالية: سوق أهراس، بني عباس، قالمة، عنابة، عين تيموشنت، سكيكدة، الطارف، وهران.

وفي نشرية أخرى باللون البرتقالي نبهت المصالح الجوية من تساقط أمطار غزيرة عبر: سيدي بلعباس، الأغواط، غليزان، تيارت، تلمسان، البيض، سعيدة، النعامة، معسكر وبشار.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من منتصف نهار الثلاثاء إلى غاية الساعة 3 فجرا من يوم الأربعاء، أما كمية التساقط فستتراوح مابين 20 إلى 40 ملم.

أمطار رعدية عبر 12 ولاية شرقية ووسطى يوم الاثنين

ونبهت مصالح الأرصاد في نشرية جديدة لها حول الحالة الجوية، صبيحة الاثنين، من استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر 12 ولاية شرقية منها ووسطى.

وحسب تنبيه جديد من المستوى الثاني وباللون البرتقالي، نبهت المصالح الجوية من استمرار تهاطل الأمطار الغزيرة والتي تكون رعدية أحيانا عبر كل من ولايات: عنابة، الطارف، قالمة وسوق اهراس.

وستتراوح الكميات المتوقعة للتساقط ما بين 20 إلى40 ملم، ومن المحتمل أن تصل وتفوق محليا 60 ملم، وستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية الساعة السادسة من صباح الثلاثاء.

كما نبهت نشرية أخرى جاءت باللون الأصفر من استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر الولايات الشرقية، وستمتد صلاحية التنبيه إلى غاية الثالثة زوالا من يوم الاثنين.

الولايات المعنية هي: تبسة، أم البواقي، جيجل، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، تيزي وزو وبومرداس.

استمرار تساقط الأمطار عبر 10 ولايات شرقية

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية جديدة لها حول الحالة الجوية، الأحد، 24 أكتوبر، من استمرار تساقط الأمطار عبر 10 ولايات شرقية إلى غاية منتصف نهار الاثنين.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تبدأ من السادسة مساء من الأحد إلى منتصف نهار الاثنين.

وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، قالمة، عنابة، سكيكدة، الطارف، ميلة، أم البواقي، تبسة، قسنطينة وجيجل.

تنبيه جديد حول الحالة الجوية: استمرار تساقط الأمطار عبر 17 ولاية

نبهت نشرية خاصة بالحالة الجوية، صبيحة الأحد، من استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر 17 ولاية منها 7 في المستوى البرتقالي.

وتوقعت نشرية جديدة للمصالح الجوية جاءت من المستوى الثاني البرتقالي، أن تتراوح كمية الأمطار الرعدية بين 30 إلى 50 ملم، ومن المحتمل أن تفوق 60 ملم محليا.

وستكون الولايات المعنية هي: سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس، وستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية منتصف نهار الإثنين.

وحسب نشرية أخرى أعلن عنها الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالتنبيه الأصفر هي: تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة.

وحسب نفس المصدر فإن تساقط الأمطار سيتواصل إلى غاية زوال الأحد بهذه ولايات.

تنبيه جديد حول الحالة الجوية: تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية

نبهت نشرية خاصة بالحالة الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية تمتد صلاحيتها إلى غاية منتصف الليل.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة، سيدي بلعابس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، بجاية، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة، المسيلة، سطيف وبرج بوعريريج.

نشرية خاصة حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد في نشرية خاصة لها حول الحالة الجوية من تساقط أمطار رعدية عبر 28 ولاية.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تمتد صلاحية النشرية من التاسعة ليلا إلى الثالثة من صباح السبت.

وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، بجاية، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، وهران، معسكر، عنابة، البليدة، سكيكدة والطارف.

هذه توقعات الحالة الجوية ودرجات الحرارة ليوم الجمعة

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الجمعة، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا تكون مرفوقة بتساقط أمطار رعدية عبر بعض المناطق.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز السواحل خلال الصبيحة، لتتلبد السماء تدريجيا خلال الليل على المناطق الغربية والوسطى للوطن، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا.

أما المناطق الجنوبية فستشهد أجواء مغشاة غالبا وغائمة أحيانا على الصحراء الشرقية وكذا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع تساقط بعض الأمطار المحلية.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية جديدة: استمرار تساقط الأمطار الرعدية والزوابع الرملية عبر هذه الولايات

مددت مصالح الأرصاد الجوية، الخميس، في نشرية لها حول الحالة الجوية تنبيهها حول تساقط أمطار غزيرة رعدية، وكذا رياح وزوابع رملية عبر ولايات جنوبية.

وفي تنبيه من الدرجة الثانية توقعت المصالح الجوية استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر كل من ولايات: إليزي، جانت وتنمراست.

فيما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

وستمتد صلاحية هذه النشرية حسب المصالح المختصة إلى غاية منتصف نهار الخميس.

نشرية حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار عدية وكذا هبوب رياح وزوابع رملية عبر عدد من الولايات.

وحسب نشرية لمصالح الأرصاد الجوية ستعرف كل من ولايات: ورقلة، إليزي، المنيعة، عين صالح، تيميمون، أدرار وبرج باجي مختار هبوب رياح قوية وكذا زوابع رملية.

كما نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية عبر ولايتي جانت وإليزي.

هذه هي توقعات الحالة الجوية ليوم الثلاثاء

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، أجواء مستقرة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي الذي يميز المناطق الساحلية للوطن الأقصى غربية منها والأقصى شرقية.

أما المنالطق الجنوبية فستشهدأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على الصحراء الشرقية وكذا الطاسيلي، مع تشكل بعض الخلايا الرعدية بداية من الظهيرة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

بينما ستميز باقي المناطق الجنوبية أجواء صافية على العموم.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 23 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.

توقعات حالة الطقس ليوم الاثنين 18 أكتوبر: أجواء صافية عبر الولايات ودرجات حرارة فصلية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الاثنين استمرار الأجواء الصافية عبر ولايات الوطن.

وأوضحت توقعات الديوان أن المناطق الشمالية ستشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب، باستثناء بعض الضباب المرفق بسحب سفلى الذي يميز خاصة المناطق الشرقية للوطن.

وأما على المناطق الجنوبية فستشهد أجواء صافية، مع بعض الغيوم الجزئية على شمال الصحراء وكذا منطقة الواحات، وأجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب الشرقي نحو الصحراء الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية وما بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية وما بين 23 إلى 39 درجة على المناطق الجنوبية.

حالة الطقس ليوم الأحد 17 أكتوبر: أجواء غائمة عبر الولايات الوسطى والغربية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الحالة الجوية ليوم الأحد، أجواء غائمة مع ترقب تساقط الأمطار على بعض الولايات الشمالية الوسطى والغربية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن الولايات الداخلية ستشهد هي الأخرى أجواء غائمة فيما ستعرف الولايات الشرقية استقرارا في حالة الطقس.

وفيما يخص الولايات الجنوبية فستشهد صفاء على معظم مناطقها فيما ستنظم منطقة شمال الصحراء إلى الولايات التني تعرف أجواء ملبدة.

وستتراوح درجات الحرارة ظهيرة يوم الأحد على المناطق الشمالية ما بين 21 و24 درجة مئوية فيما ستعرف المناطق الداخلية من 20 إلى 28 درجة مئوية.