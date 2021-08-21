نشرية جديدة حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 12 ولاية
توقعت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها حول الطقس من تساقط أمطار رعدية عبر 12 ولاية.
وتوقعت مصالح الديوان أن يبدأ تساقط الأمطار على الساعة الثالثة مساء إلى غاية التاسعة ليلا.
الولايات المعنية هي: سيدي بلعابس، تيسمسيلت، تبسة، خنشلة، باتنة ،المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت، سعيدة، وتلمسان.
موجة حر شديدة عبر ولاتي برج باجي مختار وأدرار
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها حول الطقس من موجة حر شديدة عبر ولايتي برج باجي مختار وأدرار تتعدى 47 درجة مئوية.
وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تمتد من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.
أمطار رعدية عبر 19 ولاية وموجة حر عبر ولايتين الجمعة
حذرت مصالح الارصاد الجوية في تنبيه لها حول الطقس من أمطار رعدية عبر 19 ولاية وموجة حر شديدة عبر ولايتين جنوبيتين.
وتوقعت مصالح الديوان تساقط أمطار رعدية على ولايات المدية، سعيدة، البويرة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، خنشلة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، الجلفة و قسنطينة.
وأشارت ذات النشرية إلى ان ولايتي برج باجي مختار وادرار ستشهدان موجة حر شديدة
أمطار رعدية عبر 20 ولاية الخميس 19 أوت
توقعت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها حول الطقس من تساقط أمطار رعدية بداية من الثالثة مساء إلى غاية الساعة التاسعة ليلا عبر 20 ولاية.
وأشارت النشرية أن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، سوق اهراس، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، قسنطينة، الجلفة، البيض، خنشلة، سعيدة والنعامة.
كما أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الخميس، أجواء مغشاة كما يرتقب تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستعرف المناطق الشمالية ضباب مرفوق بسحب سفلى تميز المناطق الساحلية الغربية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي.
وخلال الظهيرة، فيرتقب تشكل رعود منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.
توقعات الطقس ليوم غد الخميس
المناطق الشمالية
ضباب مرفوق بسحب سفلى يميز المناطق الساحلية الغربية خلال الصبيحة،لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي
خلال الظهيرة،نرتقب تشكل رعودمنعزلة على المناطق الداخلية،الهضاب العليا ومنطقة الأوراس،تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار pic.twitter.com/WBNBucKLiQ
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 18, 2021
المناطق الجنوبية هي الأخرى ستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، مع تشكل خلايا رعدية على أقصى الجنوب خلال الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.
توقعات الطقس ليوم غد الخميس 19 أوت على المناطق الجنوبية:
↙ أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، مع تشكل
خلايا رعدية على أقصى الجنوب خلال الظهيرة، تؤدي إلى
تساقط بعض الأمطار
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/6mue6lTXvC
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 18, 2021
أما عت درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 28 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 32 إلى 39 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 37 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الخميس 19 أوت 2021:
👈 تتراوح ما بين 28 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية
👈 وما بين 32 إلى 39 درجة على المناطق الداخلية
👈 وما بين 37 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/7REHV5y6QP
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 18, 2021
تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 14 ولاية الأربعاء
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 14 ولاية.
وحسب نشرية خاصة للمصالح المعنية جاءت من المستوى الأول فستعرف كل من ولايات: الجلفة، باتنة، خنشلة، برج بو عريريج، المسيلة، البيض، الأغواط، تيارت، سوق أهراس، ميلة، قسنطينة، تبسة، سطيف وأم البواقي تساقط أمطار رعدية.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر🟡، خاص بنشاط رعدي يميز اليوم الولايات الآتية:
📍 الجلفة، باتنة، خنشلة، برج بو عريريج، المسيلة، البيض،
الأغواط،تيارت،سوق أهراس، ميلة، قسنطينة، تبسة،
سطيف وأم البواقي
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/TnmymDkn8P
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 18, 2021
تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 16 ولاية
توقعت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس من المستوى الأول تساقط أمطار رعدية بداية عبر 16 ولاية.
الولايات المعنية هي: المدية، الجلفة، باتنة، خنشلة، البويرة، برج بو عريريج، المسيلة، البيض، الأغواط، تيارت، سوق أهراس، ميلة، قسنطينة، تبسة، سطيف وأم البواقي.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر🟡، خاص بأمطار رعدية ⛈⛈تميز بداية من ظهيرة اليوم الولايات الآتية:
📍 المدية، الجلفة، باتنة، خنشلة، البويرة، برج بو عريريج،المسيلة، البيض، الأغواط، تيارت، سوق أهراس،ميلة، قسنطينة،تبسة، سطيف وأم البواقي
لأكثر تفاصيل:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/pPal1EHj7r
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 17, 2021
كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 20 ملم عبر 12 ولاية.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر🟡، خاص بأمطار رعدية ⛈تميز بداية من ظهيرة اليوم الولايات الآتية:
📍 المدية،الجلفة،باتنة،خنشلة،البويرة،برج بو عريريج،المسيلة،
ميلة،قسنطينة،تبسة،سطيف وأم البواقي
لأكثر تفاصيل:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/6IiKyPdGZ0
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 17, 2021
وأشارت مصالح الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار ستبدأ من منتصف نهار الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.
الولايات المعنية هي: برج بوعريريج، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، المدية، خنشلة والبويرة.
تنبيه خاص حول حالة الطقس: موجة حر عالية عبر 6 ولايات
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات.
وفي تنبيه لها من المستوى الأول نبهت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية من موجة حر عبر كل من ولايات: غليزان، الشلف، عين الدفلى، تفوق درجة 44 درجة تحت الظل.
مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،تضع تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص بموجة حر تميز الولايات الآتية:
غليزان،الشلف و عين الدفلى،حيث تفوق درجة الحرارة44درجة تحت الظل
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على الساعة21سا
لأكثر تفاصيل:https://t.co/sctdVDnCYJ pic.twitter.com/eTVznNZC4M
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 16, 2021
كما نبهت نشرية أخرى جاءت باللون البرتقالي من موجة حر تميز جنوب الولايات الساحلية الشرقية ويتعلق الأمر بكل من:
سكيكدة، عنابة والطارف، حيث تفوق درجة الحرارة 40 درجة تحت الظل.
مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،تضع تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص بموجة حر تميز جنوب الولايات الساحلية الشرقية التالية:
سكيكدة،عنابة و الطارف،حيث تفوق درجة الحرارة40درجة تحت الظل
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على الساعة 21 ساhttps://t.co/sctdVDnCYJ pic.twitter.com/Q9VE9cHVoU
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 16, 2021
وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة الإثني على الساعة 21 سا.
توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين: موجة حر تفوق الـ 43 درجة عبر معظم الولايات
أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين، أجواء صافية مع استمرار درجات الحرارة العالية التي تفوق الـ 43 عبر معظم المناطق.
وحسب التوقعات الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، بعد تلاشي السحب السفلى المحلية التي تميز السواحل خلال الصبيحة خاصة الغربية منها.
أما خلال الظهيرة، فيرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العلياوالأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، خاصةعلى الهضاب العليا الشرقيةوالأوراس.
المناطق الشمالية:
أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا،بعد تلاشي السحب السفلى المحلية التي تميز السواحل خلال الصبيحة خاصة الغربية منها
خلال الظهيرة،نرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية،الهضاب العلياوالأوراس،تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار،خاصةعلى الهضاب العليا الشرقيةو الأوراس pic.twitter.com/3n7KcWJ90d
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
المناطق الجنوبية ستشهد هي الأخرى أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العمومى، وخلال الظهيرة يرتقب تشكل رعود منعزلة أواخر النهار على أقصى الجنوب وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار .
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 16 أوت على المناطق الجنوبية:
⏮ أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم
⏮ خلال الظهيرة، نرتقب تشكل رعود منعزلة أواخر النهار على أقصى الجنوب و على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/sZgcQyJatq
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
وعن درجات الحرارة فستتراوح ما بين 31 إلى 43 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 16 أوت 2021:
📍 تتراوح ما بين 31 إلى 43 درجة على المناطق الساحلية
📍 وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الداخلية
📍 وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/bRc3hna1Vc
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
تنبيه حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 47 درجة عبر 15 ولاية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر عالية تصل 47 عبر 15 ولاية.
وفي تنبيه لها من المستوى الأول حذرت المصالح الجوية من موجة حر شديدة تفوق 40 درجة عبر كل من ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.
استمرار موجة الحر التي تجتاح هذه الأيام جل ولايات الوطن
🟠 الولايات المعنية:
بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف ،حيث تفوق درجة
الحرارة ال 40 درجة تحت الظل
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على21سا على الأقل
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/xb70fKDawj
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
كما حذرت نشرية أخرى من استمرار موجة الحر على الولايات الآتية: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، تلمسان، المسيلة وغرب باتنة.
استمرار موجة الحر على الولايات الآتية:
سيدي بلعباس،معسكر،غليزان،الشلف،عين الدفلى،تيزي وزو،البويرة،تلمسان،المسيلةوغرب باتنة،حيث تفوق درجة الحرارة 44درجة تحت الظل،مع درجات حرارة استثنائية تصل ذروتها46-47درجة
صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على21سا على الأقل pic.twitter.com/0KQi2XLkH0
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 15, 2021
وستفوق درجة الحرارة 44 درجة تحت الظل، مع درجات حرارة استثنائية تصل ذروتها إلى 46-47درجة.
وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة الـ 9 ليلا.