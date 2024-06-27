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الجزائر

نشرية جديدة: درجات حرارة قياسية عبر 19 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية جديدة: درجات حرارة قياسية عبر 19 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس من موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، بجاية، ميلة، قسنطينة، باتنة، سوق أهراس، تبسة وخنشلة.

درجات الحرارة ستصل إلى 45 درجة مئوية وتستمر يومي الخميس والجمعة.

كما حذرت النشرية من موجة حر تصل إلى 49 درجة مئوية عبر ولايات: الوادي، تقرت والمغير.

وجاء في النشرية تحذير ثالث حول موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية أيضا عبر ولايات: أدرار، تيميمون، إن صالح، برج باجي مختار وورقلة.

صلاحية النشرية تستمر من الخميس إلى غاية يوم السبت المقبل.

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