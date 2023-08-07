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الجزائر

نشرية جديدة: موجة حر تتعدى الـ 45 درجة عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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نشرية جديدة: موجة حر تتعدى الـ 45 درجة عبر هذه الولايات

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، من موجة حر شديدة عبر ولايات غربية تتعدى الـ 45 درجة مئوية تستمر إلى غاية الخميس.

وأفادت النشرية التي جات باللون البرتقالي وحملت تنبيها من الدرجة الثانية أن موجة الحر ستضرب ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان وعين الدفلى.

وأشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن موجة الحر ستصل إلى 45 درجة مئوية  وستبدأ من الثلاثاء إلى غاية الخميس.

كما أفادت النشرية أن موجة حر تتجاوز الـ 41 مئوية ستضرب ولايات: عين تيموشنت، وهران ومستغانم.

تنبيه: رياح قوية وأمواج عالية عبر السواحل وأمطار رعدية جنوبا

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من رياح قوية وأمواج عالية عبر السواحل وتساقط أمطار رعدية وموجة حر عبر جنوبا.

وأفادت النشرية التي جاءت بتنبيه من المستوى الأول أن تساقط الأمطار سيخص ولايات تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

كما نبهت النشرية من موجة حر عبر لايات: أدرار، إن صالح، تميمون، برج باجي مختار وتندوف.

كما نبهت مصالح الديوان في نشرية حملت تنبيها من المستوى الثاني والأول من هبوب رياح قوية مع تشكل أمواج عالية على جميع الولايات الساحلية.

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