نشرية جديدة: موجة حر عبر 3 ولايات وأمطار رعدية جنوبا

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت، من موجة حر وأمطار ورعود عبر عدة ولايات.

وأفاد الديوان أن موجة الحر ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس وبجاية.

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة 06:00 إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

كما أفادت النشرية بتساقط أمطار رعدية عبر ولايات: تمنراست، إن قزام و برج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

كما ستشهد ولابات: تيميمون، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال تستمر حتى منتصف نهار السبت.