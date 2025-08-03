نشرية جديدة: موجة حر وأمطار رعدية عبر 23 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية وتسجيل موجة حر عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تبسة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة، باتنة، البيض، النعامة وإن قزام.

كما أفادت النشرية بتسجيل رعود عبر ولايات: المسيلة، الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، المغير، تقرت، بسكرة، غرداية، البيض، النعامة، بشار، برج باجي مختار، إن قزام وأدرار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

كما ستشهد ولايات: عين الدفلى، الشلف، غليزان وإن صالح تسجيل درجات حر قياسية من السادسة صباحا وتستمر 24 ساعة.