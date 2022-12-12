نشرية حول أحوال الطقس: أمطار غزيرة عبر 7 ولايات

أعلن الديوان الجزائري للأرصاد الجوية، في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الإثنين، عن أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات شرقية.

وحسب الديوان فإن الولايات المعنية هي: سوق اهراس، بجاية، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل والطارف.