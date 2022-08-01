نشرية حول أمطار رعدية بهذه الولايات
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الجو، ليوم الإثنين من أمطار رعدية عبر عدة ولايات شرقية.
وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: أم البواقي، تبسة، باتنة وسطيف.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2022
أمطار رعدية وموجة حر عبر العديد من الولايات الأحد
الأحد 31 جويلية 2022: نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الداخلية بالإضافة إلى موجة حر عبر أخرى.
وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي:خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت، سعيدة وسيدي بلعباس.
– Des #pluies #orageuses sont prévues aujourd’hui sur les wilayas de SIDI-BEL-ABBÈS, IN-GUEZZAM, BORDJ-BOU-ARRERIDJ, MSILA, BORDJ-BADJI-MOKHTAR, TIARET, BATNA, SÉTIF, DJELFA, KHENCHELA, MÉDÉA, SAÏDA.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/8WpFdXWIn2
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 31, 2022
في حين حذرت نشرية أخرى من موجة حر عبر ولايات: عين الدفلى، الشلف، غليزان، بجاية، تيزي وزو، البويرة وبومرداس.
موجة حر وأمطار رعدية عبر ولايات غربية وجنوبية
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الجو، من موجة حر وأمطار رعدية عبر ولايات غربية وجنوبية.
وأوضحت النشرية، أن الولايات المعنية بموجة الحر هي: الشلف، عين الدفلى وغليزان، تستمر إلى غاية الثالثة من صباح الأحد.
كما أشارت ذات النشرية إلى أن أمطار رعدية ستميز كل من ولايات: الجلفة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعابس، تمنراست وتستمر إلى غاية منتصف الليل.
موجة حر تصل 44 درجة تحت الظل بهذه الولايات
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حالة الجو ليوم السبت، من موجة حر عبر ولايات غربية تصل 44 درجة تحت الظل.
وأوضحت النشرية، إن الولايات المعنية هي: الشلف، عين الدفلى وغليزان، حيث تتراوح درجات الحرارة تحت الظل بين 43 و44 درجة، يومي السبت والأحد.
كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية بولايتي برج باجي مختار وإن قزام.
وحسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية العامة، ليوم الأحد فستشهد أغلب الولايات أجواء مستقرة، ما عدا بعض الولايات الداخلية الغربية التي قد تعرف تساقط الأمطار.
أما درجات الحرارة المرتقبة تسجيلها خلال الظهيرة فستتراوح ما بين 28 إلى 35 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 33 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.
موجة حر عبر الولايات الساحلية والداخلية الجمعة
ستعرف الولايات الساحلية، ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة حسب توقعات حالة الجو ليوم الجمعة، بينما ستستمر موجة الحر عبر المناطق الداخلية.
وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح دراجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ظهيرة الجمعة ما بين 29 إلى 39 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 35 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الجمعة 29 جويلية 2022
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لأكثر تفاصيل زورونا عبر مواقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/pRSpqWY35ahttps://t.co/uNgmOjM7ADhttps://t.co/58COnwaAJfhttps://t.co/2bP3hSsi1ohttps://t.co/MLxL9kFmmlhttps://t.co/VMycmOaDPw pic.twitter.com/Hv0jiUc2UE
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 28, 2022
وأظهرت توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة ليوم الخميس استمرار موجة الحر عبر معظم الولايات خاصة الداخلية منها.
وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة القصوى لظهيرة الخميس ما بين 30 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 35 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الخميس 28 جويلية 2022
تتراوح ما بين 30 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 35 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 36 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية
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— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 27, 2022
تنبيه حول أمطار عبر هذه الولايات
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تساقط أمطار عبر بعض الولايات الشرقية يوم الأربعاء.
وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، سطيف، قسنطينة وعين قزام.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 27, 2022
هذه توقعات درجات الحرارة ليوم الأربعاء
من المتوقع أن تشهد حالة الجو ليوم الأربعاء استمرار موجة الحر عبر المناطق الداخلية، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 43 درجة.
وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية فستترواح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ما بين 27 و39 درجة على المناطق الشمالية، ومابين 33 و43 على المناطق الداخلية ومابين 37 و46 على المناطق الجنوبية.
#Températures maximales prévues ce mercredi 27-07-2022
– Entre 27°C et 39°C sur les régions côtières.
– Entre 33°C et 43°C sur les régions intérieures.
– Entre 37°C et 46°C sur les régions sahariennes.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/GuzdescDlA
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 26, 2022
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الجو ليوم الثلاثاء من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات الغربية.
وحسب نشرية للمصالح المعنية فإن الولايات المعنية هي: عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، تلمسان وتندوف.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 26, 2022
ونبهت نشرية خاصة حول حالة الجو من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات الشرقية والغربية، وهذا إلى غاية يوم الثلاثاء،
وحسب تنبيه مصالح الأرصاد الجوية فإن الولايات التي ستسجل ارتفاع في درجات الحرارة هي: غليزان، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى ووهران، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 44 درجة.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 25, 2022
وكشفت مصالح الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى لظهيرة الثلاثاء ستتراوح ما بين 31 إلى 42 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 36 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الثلاثاء 26 -07-2022
تتراوح ما بين 31 إلى 42 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 36 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية
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— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 25, 2022
كما حذرت نشرية أخرى من المستوى الثاني من موجة حر عبر ولايات شرقية هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 25, 2022
وحذرت نشرية خاصة حول حالة الجو من موجة حر تجتاح عدد من الولايات الشرقية والغربية تصل إلى 41 درجة وتستمر إلى غاية الإثنين.
وحسب تنبيه من جاء باللون البرتقالي فإن الولايات الشرقية هي: بجاية، عنابة، سكيكدة، جيجل والطارف حيث ستتراوح درجات الحرارة المسجلة بين 40 و41 درجة وتستمر إلى غاية يوم الإثنين.
وفي تنبيه آخر من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فستشهد كل من ولايات: عين الدفلى، الشلف، غليزان، وهران، عين تيموشنت وتلمسان موجة حر شديدة.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 24, 2022
استمرار تساقط الأمطار عبر هذه الولايات
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ليوم الجمعة من استمرار تساقط الأمطار عبر بعض الولايات الشرقية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سطيف وميلة بالإضافة إلى ولاية برج باجي مختار جنوبا.
وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 زوالا الى غاية 9 ليلا.
أمطار رعدية عبر ولايات الشرقية وأخرى جنوبية
أفادت نشرية حول حول حالة الجو ليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والجنوبية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة وباتنة بالإضافة إلى تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام.
وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 زوالا إلى غاية منتصف الليل.
أمطار رعدية تميز اليوم بعض الولايات الشرقية والجنوبية للوطن
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لأكثر تفاصيل زورونا عبر موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/pRSpqWY35a#الجزائر #موجة_حر#Météo_Algérie #ONM #canicule #BMS #Algérie #phénomène #WMO #OMM #JMM #درجات_الحرارة #البيئة #طقس_العرب pic.twitter.com/DAJ97l8eZi
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 21, 2022
تنبيه جديد حول أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية
نبهت مصالح الأرصاد في نشرية جديدة لها حول حالة الجو ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية إلى غاية منتصف الليل.
وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، إن قزام، برج باجي مختار، تمنراست، أدرار، أم البواقي، تبسة، باتنة، سعيدة، سيدي بلعاباس، تلمسان وخنشلة.
ونبهت النشرية إلى أن الأمطار بولايات تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار ستكون شديدة الغزارة وحملت النشرية الخاصة بهم اللون البرتقالي.
وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.
كما أشارت النشرية الجديدة الى أن ولاية تندوف ستشهد زوابع رملية قوية.
أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات شرقية وجنوبية
نبهت مصالح الأرصاد في نشرية حول حالة الجو ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات.
وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، إن قزام، برج باجي مختار، تمنراست، أم البواقي، تبسة وخنشلة.
– Des #pluies #orageuses sont prévues sur les wilayas de SOUK-AHRAS, IN-GUEZZAM, BORDJ-BADJI-MOKHTAR, TAMANRASSET, OUM-EL-BOUAGHI, TÉBESSA, KHENCHELA.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/NDSxSjf2kD
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 20, 2022
وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.
كما أشارت الى أن ولاية تندوف ستشهد زوابع رملية قوية.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 20, 2022
أمطار ورعود تجتاح عديد الولايات الثلاثاء
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية عن أحوال الطقس، ليوم الثلاثاء 19 جويلية، من أمطار ورعود عبر عديد الولايات.
وأوضحت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الولايات المعنية بالأمطار والرعود هي: تيسمسيلت، عين قزام، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، البيّض، المدية، سعيدة، النعامة، والبويرة.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بأمطار ورعود تجتاح العديد من ولايات الوطن، اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022
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لأكثر تفاصيل زورونا عبر موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/pRSpqWY35a#الجزائر #موجة_حر#Météo_Algérie #ONM #canicule #BMS #Algérie pic.twitter.com/lagTf1cKuQ
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 19, 2022
وجاء في نشرية جديدة تنبيه باللون البرتقالي خاص بأمطار رعدية، تتراوح كميتها ما بين 20 إلى30 ملم، على كل من برج باجي مختار، عين قزام وتمنراست.
وبحسب النشرية فإن صلاحية النشرية تمتد من الثلاثاء 19جويلية 2022 بداية من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.
تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص بأمطار رعدية، تتراوح كميتها ما بين 20 إلى30 ملم.
صلاحية النشرية: اليوم الثلاثاء 19جويلية 2022 بداية من الساعة الثانية زوالا (14) إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا (23)
الولايات المعنية:برج باجي مختار، عين قزام وتمنراست
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— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 19, 2022
أمطار رعدية ورياح وزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية
ونبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الجو، ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية ورياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية.
وأوضحت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي: تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار وجانت.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 18, 2022
وتابعت النشرية التوضيح بأن الولايات المعنية بالرياح القوية وهي الزوابع الرملية هي أدرار وإن صالح.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 18, 2022
أمطار رعدية عبر ولايات غربية وجنوبية الاثنين
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الجو ليوم الاثنين، تسجيل أمطار عبر بعض الولايات الداخلية الغربية والجنوبية.
وأشارت توقعات مصالح الأرصاد الجوية أن كل من: البيض، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، البيض، إن قزام وتمنراست ستشهد تساقط أمطار رعدية.
وأفادت ذات المصالح أن باقي الولايات ستشهد أجواء صافية وهذه درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الاثنين 18 جويلية 2022
تتراوح ما بين 28 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 35 إلى 42 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 34 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية pic.twitter.com/X91xuKFkQa
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 17, 2022
أمطار رعدية وزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الجو، من تساقط أمطار رعدية وهبوب زوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية.
وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار.
كما أشارت النشرية إلى أن الزوابع الرملية ستخص ولايات: إليزي، إن صالح وأدرار.
صلاحية النشرية ستبدأ من منتصف نهار الأحد إلى غاية التاسعة مساء.
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لأكثر تفاصيل زورونا عبر موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/pRSpqWY35a#الجزائر #موجة_حر#Météo_Algérie #ONM #canicule #BMS #Algérie #phénomène #WMO #OMM #JMM #درجات_الحرارة #البيئة #طقس_العرب #رياح_قوية pic.twitter.com/QjKrjzv8S3
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 17, 2022
رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايتين جنوبيتين
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ، ليوم السبت من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايتين جنوبيتين.
وأضحت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الولايتين المعنيتين هما: بررج باجي مختار وأدرار.
وأشارت إلى أن صلاحية النشرية تبدأ من السادسة من صباح السبت إلى غاية منتصف النهار.
رياح قوية وزوابع رملية تميز اليوم كل من عين صالح وأدرار
لأكثر تفاصيل زورونا عبر موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/pRSpqWY35a#الجزائر #موجة_حر#Météo_Algérie #ONM #canicule #BMS #Algérie #phénomène #WMO #OMM #JMM #درجات_الحرارة #البيئة #طقس_العرب #رياح_قوية pic.twitter.com/Y3gnvOVpzT
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 14, 2022
توقعات بعودة الأمطار عبر بعض الولايات الداخلية السبت
كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم السبت، تساقط أمطار عبر عدة ولايات داخلية.
وأشارت مصالح الديوان إلى أن الولايات التي يمكن أن تشهد تساقطا للأمطار هي: الجلفة، عين الدفلى وسطيف.
كما توقعت مصالح الديوان أن تشهد باقي الولايات الشمالية والجنوبية أجواء من صافية إلى غائمة طيلة يوم السبت.
أما فيما يخص درجات الحرارة فستتراوح مابين 30 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية ومابين 34 و41 على المناطق الداخلية ومابين 38 و44 على المناطق الجنوبية.
تنبيه حول زوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية الجمعة
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو، ليوم الجمعة من زوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية.
وأوضحت النشرية التي حملت اللون الأصفر أن الولايات المعنية هي: أدرار، برج باجي مختار وتميمون.
صلاحية النشرية تبدأ من منتصف نهار الجمعة إلى غاية التاسعة ليلا.
أجواء صافية ودرجات حرارة مرتفعة عبر عدة ولايات الجمعة
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الجمعة أجواء صافية مع استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة عبر بعض المناطق.
وأوضحت التوقعات أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صافية مع درجات حرارة تتراوح مابين 29 إلى 34 درجة مئوية.
وستشهد المناطق الداخلية درجات حرارة مابين 33 إلى 41 درجة مئوية، فيما ستعرف المناطق الجنوبية حرارة تتراوح مابين 37 و45 درجة مئوية.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 15 جويلية 2022:
⛅🌤️☁️
-أجواء صافية على العموم على أغلب المناطق الشمالية.
-أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي.
-أجواء صافية على العموم على باقي المناطق الجنوبية للوطن. pic.twitter.com/L8p0CwcD42
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 14, 2022