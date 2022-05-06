نشرية حول أمطار غزيرة عبر 10 ولايات

أفادت نشرية خاصة حول حالة الجو أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الجمعة، أن 10 ولايات تقع بالشرق الجزائري ستشهد تساقط أمطار غزيرة طيلة يوم السبت.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة وشمال ولاية سطيف.

وأوضحت، إن مدة صلاحية النشرية تمتد بين الثالثة صباحا والتاسعة ليلا من يوم السبت، فيما تترواح كميات الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم.

أمطار غزيرة ليلة الخميس إلى الجمعة على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تكون أحيانا محملة ببرد وهذا ليلة الخميس إلى الجمعة عبر عدد من الولايات.

وحسب ما أفادت به نشرية لمصالح الديوان فإن أمطارا رعدية غزيرة ستشهدها الولايات التالية: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة، سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، قالمة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والطارف.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 ملم و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية مساء الخميس عبر بعض الولايات وإلى صبيحة الجمعة عبر البعض الآخر.

كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: البيض، الأغواط والجلفة.

أمطار غزيرة عبر 19 ولاية يومي الأربعاء والخميس

أفادت نشرية خاصة حول حالة الجو أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، أن أمطارا تكون رعدية في بعض الاحيان مرفوقة محليا بزخات برد ستتساقط على عدة ولايات بوسط وغرب الجزائر الى غاية الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة ومعسكر وغليزان.

وأضاف إن كميات الأمطار المرتقبة ستتراوح ما بين 20 الى 40 ملم وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا.

وتمتد صلاحية هذه النشرية الخاصة الى غاية الخميس على 15سا00 زوالا.

وحسب نفس المصدر فإن ولايات الشلف وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة والمدية والبليدة وعين الدفلى وتيسمسيلت وتيارت معنية بهذه النشرية الخميس من 03سا00 الى 18سا00 بكميات أمطار تتراوح ما بين 30 الى 50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا.

كما حذرت نشرية أخرى سابقة الأربعاء، من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: الوادي، تقرت، المغير، ولاد جلال، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة وتيميمون.

أمطار رعدية تصل إلى 60 ملم على الولايات الغربية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية تصل إلى 60 ملم محليا، على أغلب الولايات الداخلية والغربية.

وستشهد ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، شلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان أمطارا رعدية تتراوح بين 30 إلى 60 ملم محليا.

وستدوم صلاحية النشرية الجوية حسب الدويان الوطني للأرصاد الجوية إلى غاية 21:00 من ليلة الأربعاء 04 ماي.

هذه توقعات الحالة الجوية ليومي عيد الفطر

ستكون الأجواء ربيعية يومي عيد الفطر بالجزائر، حسب توقّعات الحالة الجويّة التي أصدرتها المصالح المختصّة.

بالمقابل، سيكون هناك تغيّر في حالة الطقس بداية من يوم الأربعاء المقبل، حيث ينتظر تساقط كمية من الأمطار.

ويحتفل الجزائريون على غرار معظم دول العالم بعيد الفطر المبارك 1443ه، يومي الإثنين والثلاثاء لـ2 و3 ماي 2022م، الموافق ليومي 1 و2 شوال 1443ه.