نشرية حول الأحوال الجوية تنبه من تساقط أمطار غزيرة عبر 12 ولاية

نبهت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الجمعة، من تساقط أمطار غزيرة عبر 12 ولاية داخلية ووسطى.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني جاء باللون البرتقالي فستعرف كل من ولايات: الجزائر، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة تساقط امطار غزيرة.

وستتراوح كمية التساقط عبر هذه الولايات بين 30 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة الثالثة زولا إلى غاية 3 من نهار السبت.

وفي نشرية أخرى باللون الأصفر نبهت المصالح ذاتها من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايتي تيسمسيلت وغليزان.

هذه هي توقعات الأحوال الجوية خلال نهاية الأسبوع

أكد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في توقعاته حول الأحوال الجوية خلال نهاية الأسبوع، استمرار تساقط الأمطار ابتداء من ظهيرة الجمعة وإلى غاية السبت، بالمناطق الساحلية والداخلية، فيما تشهد المناطق الجنوبية استقرارا في حالة الطقس.

اضطراب جوي جديد الأسبوع القادم

أكد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول الأحوال الجوية، الخميس، أن الاستقرار الجوي الذي تعرفه العديد من المناطق سيكون مؤقتا ليتبعه اضطراب جوي جديد بداية من الأسبوع القادم.

وحسب نشرية للمصالح الجوية فإن هناك عودة بعض الاستقرار في حالة الجو، في انتظار قدوم اضطراب جوي بداية الأسبوع.

الأحوال الجوية ليوم الخميس: استقرار جوي عبر معظم المناطق

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الخميس، استقرارا جويا عبر معظم المناطق مع احتمال تساقط بعض الأمطار على المناطق الوسطى.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف المناطق الوسطى، سحب عابرة تكون كثيفة على المناطق الساحلية، مع تساقط بعض الزخات المطرية.

أما على المناطق الداخلية والهضاب العليا، فيرتقب تشكل بعض السحب السفلى خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء قليلة السحب مساء.

أما المناطق الشرقية والغربية فستشهد أجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز الهضاب العليا خلال الصبيحة.

المناطق الجنوبية هي الأخرى ستميزها أجواء مغشاة جزئيا على الصحراء الشرقية، منطقة تندوف وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، في حين ستكون أجواء صافية على باقي المناطق.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين تتراوح 19 إلى 22 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 13 إلى 21 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 18 إلى 36 درجة على المناطق الجنوبية.

تساقط أمطار غزيرة عبر 10 ولايات الأربعاء

نبهت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر 10 ولايات وسطى ساحلية وداخلية.

وفي تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجزائر، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

وأوضح المصدر ذاته كمية التساقط المتوقعة ستكون بين 30 إلى 50 ملم وتصل إلى 70 ملم على المناطق الساحلية، أما صلاحية النشرية فستمتد إلى غاية الساعة 9 ليلا.

وحسب تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر ستعرف ولاية بجاية تساقط أمطار رعدية.

الأحوال الجوية ليوم الأربعاء: استمرار تساقط الأمطار عبر العديد من الولايات

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، استمرار تساقط الأمطار عبر معظم المناطق، مع تسجيل درجات حرارة منخفضة.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستعرف المناطق الوسطى أجواء غائمة غالبا على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط بعض الزخات المطرية، التي تكون رعدية أحيانا، تقل حدة تدريجيا بداية من الليل.

المناطق الشرقية هي الأخرى ستشهد أجواء غائمة غالبا، مع تساقط بعض الأمطار نحو الجهة الغربية للمنطقة، لتقل حدة تدريجيا خلال الليل، بينما تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الغربية فستميزها أجواء غائمة محملة ببعض الزخات المطرية على المناطق الساحلية والقرب ساحلية

على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 15 إلى 20 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 09 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 16 إلى 34 درجة على المناطق الجنوبية.

استمرار تساقط الأمطار عبر 18 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، من استمرار تساقط الأمطار عبر 18 ولاية وسطى وداخلية.

وحسب ما أظهرته نشرية للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، ميلة، تيزي وزو، الشلف، سطيف، إليزي، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

نشرية جوية خاصة: أمطار غزيرة عبر 19 ولاية الإثنين

نبهت نشرية حول الأحوال الجوية، صبيحة الإثنين، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، عبر 19 ولايات، إلى جانب هبوب رياح قوية عبر عدد من السواحل.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية في تنبيه من المستوى الثاني جاء باللون البرتقالي ستعرف كل من ولايات: الجزائر، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، تيزي وزو، سطيف، إليزي، سكيكدة، جيجل، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة تساقط أمطار غزيرة.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية أن كمية التساقط عبر الولايات الساحلية قد تتعدى 80 ملم محلياً، وستمتد صلاحية النشرية من الساعة 18:00 مساء إلى غاية الساعة 18:00 من يوم الثلاثاء.

كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الأول وباللون الأصفر من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: تيسمسيلت، غليزان، تمنراست، الشلف وعين الدفلى.

من جهة أخرى حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية عبر عدد من السواحل، وستتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/سا.

السواحل المعنية: القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون وتنس.

الأحوال الجوية: أمطار عبر 13 ولاية

نبهت نشرية خاصة حول الأحوال الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، عبر 13 ولاية إلى غاية صبيحة الإثنين.

وأوضح الديوان أن النشرية التي جاءت باللونين الأصفر والبرتقالي تخص ولايات: برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، سطيف، سكيكدة، جيجل، بومرداس، البويرة، الجزائر العاصمة، ميلة، قسنطينة، مدية والبليدة.

وأشارت النشرية إلى أن الأمطار ستكون غزيرة مع هبوب رياح قوية وستكون كمية التساقط بين 20 و 40 مم محلياً أو تزيد عن 50 مم.

صلاحية النشرية: من الأحد منتصف النهار إلى الاثنين على الساعة 6:00 صباحًا.

نشرية حول الأحوال الجوية: أمطار غزيرة عبر 23 ولاية

نبهت نشرية جديدة حول الأحوال الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، عبر 23 ولاية شمالية للجزائر.

وحسب الديوان فالتنبيه باللون البرتقالي يخص ولايات: الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، سطيف، سكيكدة، جيجل ،عين الدفلى، مدية، سعيدة، بومرداس، البويرة معسكر، وهران والبليدة.

وأشار المصدر إلى أن كمية التساقط ستتراوح مابين 20 إلى 40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم، وستمتد صلاحية هذه النشرية من منتصف النهار وإلى غاية الساعة 6 من صباح الإثنين.

أما التنبيه باللون الأصفر فيخص ولايتي ميلة وقسنطينة.

أمطار بكميات تصل 120 ملم

والسبت 6 نوفمبر نبهت مصالح الديوان في نشرية حول الأحوال الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 120 ملم محليا عبر 6 ولايات إلى غاية منتصف نهار الأحد.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: مستغانم، الشلف، عين الدفلى، البليدة، تيبازة والجزائر العاصمة.

وأشارت مصالح الديوان أن صلاحية النشرية ستمتد من السبت الساعة 12 ظهرًا حتى الأحد على الساعة 12 ظهرًا.

الأحوال الجوية: استمرار تساقط الأمطار عبر 31 ولاية

كما نبهت مصالح الديوان في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 80ملم محليا عبر 31 ولاية إلى غاية صبيحة الأحد.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر ستعرف كل من ولايات: سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، خنشلة، بسكرة، الطارف والبويرة تساقط أمطار رعدية.

وفي نشرية أخرى من المستوى الثاني نبهت المصالح ذاتها من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات:الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان،تيارت، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، المدية، السعيدة، بومرداس، معسكر، وهران والبليدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كمية التساقط ستتراوح مابين 40 و60 ملم، وقد تصل إلى 80 ملم، أما صلاحية النشرية فستمتد من الساعة التاسعة ليلا من يوم الجمعة إلى غاية 6 من صباح الأحد.

توقعات الأحوال الجوية ليوم الجمعة: أمطار غزيرة عبر العديد من المناطق

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الجمعة، استمرار تساقط الأمطار عبر العديد من المناطق، مع تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف المناطق الوسطى والغربية سحب عابرة محملة ببعض الأمطار تكون احيانا على شكل زخات رعدية على المناطق الساحلية والداخلية.

أما المناطق الشرقية فستشهد أجواء غائمة غالبا على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية أحيانا خلال الليل.

أما بداية من الظهيرة، فيرتقب أن تكون هناك أجواء ملبدة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس مع تساقط بعض الأمطار.

في حين ستعرف المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على الصحراء الوسطى نحو منطقة الواحات، و أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين تراوح ما بين 16 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 10 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 12 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر هذه الولايات الشرقية الخميس

نبهت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الخميس، من تساقط أمطار عزيرة عبر 5 ولايات شرقية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر، فإن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، قالمة، عنابة، سكيكدة والطارف.

الأحوال الجوية ليوم الخميس: استمرار تساقط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

أظهرت توقعات الأحوال الجوية ليوم الخميس، استمرار تساقط الأمطار عبر العديد من المناطق مع تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف الولايات الوسطى والشرقية تساقط أمطار رعدية خاصة على المرتفعات وهذا بداية من ظهيرة الخميس.

وأشار الديوان إلى تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة القصوى حيث ستتراوح ما بين ما بين 16 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 11 إلى 19 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 17 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية جديدة حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 26 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 26 ولاية، بداية من صبيحة الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة جاءت من المستوى الأول وباللون الأصفر فستشهد كل من ولايات: سوق أهراس، قالمة وعين تيموشنت تساقط أمطار رعدية.

كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني باللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة تساقط أمطار عزيرة.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرية بداية من الساعة 6 من صباح الأربعاء وإلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم الخميس.

بالمقابل نبهت نشرية خاصة أخرى من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا عبر ولايات: برج بو عريريج، قسنطينة، سطيف، ميلة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية

وستتراوح الكميات المتوقعة للتساقط ما بين20 إلى 40 ملم، وتفوق محليا50 ملم، أما صلاحية هذه النشرة فستكون من الساعة 15 زوالا إلى غاية يوم الخميس على الساعة 06 صباحا.

تنبيه من رياح قوية عبر هذه الـولايات الثلاثاء

وفي تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر حذرت المصالح الجوية من هبوب رياح قوية عبر كل من ولايتي وهران ومستغانم.

وحسب التنبيه ستتعدى سرعة الرياح 60 كلم في الساعة تؤدي إلى تشكل أمواج عالية تصل إلى 3 أمتار ، وستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية فجر يوم الأربعاء.