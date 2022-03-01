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نشرية حول الأحوال الجوية: رياح وزوابع رملية عبر 9 ولايات جنوبية
الجزائر

نشرية حول الأحوال الجوية: رياح وزوابع رملية عبر 9 ولايات جنوبية

الشروق أونلاين
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نشرية حول الأحوال الجوية: رياح وزوابع رملية عبر 9 ولايات جنوبية

حذرت نشرية حول الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف 9 ولايات جنوبية هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية.

الولايات المعنية هي: ورقلة، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، المنيعة، أدرار، بني عباس، تندوف وإليزي.

وستكون هذه النشرية سارية طيلية يوم الثلاثاء.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 1 مارس، تسجيل أجواء صافية مع بعض الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة، على المناطق الوسطى والغربية.

وأوضحت المصالح الجوية أن المناطق الشرقية، ستعرف سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا على كل المناطق الشرقية مع تساقط بعض الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية والداخلية، لتتحسن الأجواء نهاية الظهيرة.

أما المناطق الجنوبية فستشهد أجواء مغشاة إلى غائمة على الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى، شمال الصحراء والواحات، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و19 دجرة مئوية على المناطق الساحلية ومابين 8 و17 درجة على المناطق الداخلية وما بين 14 و37 درجة على المناطق الجنوبية.

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