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نشرية حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات
الجزائر

نشرية حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات

الشروق أونلاين
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نشرية حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية من المستوى الأول حول الحالة الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد ولايات أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، المدية، المسيلة و الجلفة أمطار غزيرة بداية من السادسة مساء إلى منتصف الليل.

 أمطار رعدية عبر الولايات الوسطى والشرقية

ستشهد الحالة الجوية يوم الاثنين، حسب توقعات ديوان الأرصاد، أمطارا رعدية غزيرة عبر الولايات الوسطى والشرقية.

ونبهت مصالح الديوان أن الأمطار ستخص ولايات: الطارف، سكيكدة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، ميلة، قالمة، تيزي وز، بجاية، المدية، عين الدفلى، المسيلة والجلفة.

أما على المناطق الغربية والوسطى فتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أجواء مغشاة مع تشكل رعود منعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.

وستشهد المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن،الصحراء الوسطى،شمال الصحراء ومنطقة الواحات،مع تسجيل رعود خفيفة على منطقة بشار أواخر النهار.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تترواح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.

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