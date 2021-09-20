نشرية حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات
نبهت مصالح الأرصاد في نشرية من المستوى الأول حول الحالة الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات.
وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد ولايات أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، المدية، المسيلة و الجلفة أمطار غزيرة بداية من السادسة مساء إلى منتصف الليل.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر 🟡خاص بأمطار تكون رعدية أحيانا تميز بداية من ظهيرة اليوم الولايات التالية:
ام البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، المدية، المسيلة و الجلفة
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/L5y5G9ptZl
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 20, 2021
أمطار رعدية عبر الولايات الوسطى والشرقية
ستشهد الحالة الجوية يوم الاثنين، حسب توقعات ديوان الأرصاد، أمطارا رعدية غزيرة عبر الولايات الوسطى والشرقية.
ونبهت مصالح الديوان أن الأمطار ستخص ولايات: الطارف، سكيكدة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، ميلة، قالمة، تيزي وز، بجاية، المدية، عين الدفلى، المسيلة والجلفة.
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 20 سبتمبر 2021:
المناطق الشرقية:
أجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار، خاصة على الجهة الشرقية للمنطقة، حيث تكون هذه الأمطار رعدية أحيانا وذلك بداية من الظهيرة، خاصة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/ZOQwERkSRr
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 19, 2021
أما على المناطق الغربية والوسطى فتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أجواء مغشاة مع تشكل رعود منعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.
توقعات الطقس
المناطق الغربية والوسطى
بعض الضباب المحلي المرفوق بسحب سفلى تشهده خلال الصبيحة المناطق الساحلية،لتصبح الأجواء من صافية إلى غائمة جزئيا
على المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون الأجواء مغشاة غالبا مع تشكل رعودمنعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية pic.twitter.com/1KRuWGutqz
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 19, 2021
وستشهد المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن،الصحراء الوسطى،شمال الصحراء ومنطقة الواحات،مع تسجيل رعود خفيفة على منطقة بشار أواخر النهار.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 20 سبتمبر2021:
تتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/afrQ5pcjfi
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 19, 2021
وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تترواح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.