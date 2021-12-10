نشرية حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 20 ولاية

نبهت مصالح الديوان في نشرية خاصة حول الحالة الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 20 ولاية بداية من منتصف الليل.

وحملت النشرية تنبيها باللون البرتقالي يخص ولايات: سوق أهراس، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج والبويرة.

كما حملت النشرية تنبيها باللون الأصفر متعلق بولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، مستغانم، الشلف، عين تيموشنت ووهران.

وتبدأ صلاحية النشرية من منتصف الليل إلى غاية الثالثة من صباح يوم السبت، وحسب ذات النشرية من الممكن أن تتعدى كمية الأمطار 40 ملم محليا.

الحالة الجوية: أمطار ورياح قوية عبر هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية ليوم الجمعة، من هبوب رياح قوية على طول الشريط الساحلي وكذا تساقط أمطار غزيرة عبر 6 ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن رياح قوية ستشهدها كافة الولايات الساحلية، بينما سيكون هناك تساقط للأمطار عبر ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

هذه توقعات الحالة الجوية عبر الولايات خلال نهاية الأسبوع

توقعت مصالح الديوان أن تشهد الحالة الجوية عبر أغلب الولايات تباينا بين الصفاء وعودة بعض الأمطار خلال نهاية الأسبوع.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن جل المناطق الشمالية ستشهد أجواء صافية نهاية الأسبوع، باستثناء السبت حيث نرتقب تساقط بعض الأمطار، في حين على المناطق الجنوبية، تكون الأجواء صافية على العموم مع تسجيل بعض السحب العابرة التي تكون كثيفة خلال يوم السبت.

وفصلت مصالح الديوان في توقعاتها حيث أشارت إلى أن المناطق الشرقية ستغرف أجواء من صافية إلى قليلة السحب، باستثناء بعض السحب العابرة المحملة ببعض الأمطار التي تميز السواحل الأقصى شرقية خلال الصبيحة.

أما المناطق الغربية والوسطى فستشهد بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي تميز السواحل والسهوب خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

وفيما يخص المناطق الجنوبية فستعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، الصحراء الوسطى وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

الحالة الجوية: ثلوج وأمطار ورياح بولايات شمالية وزوابع رملية بالجنوب

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، صبيحة الخميس، عن تساقط ثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتراوح علوها بين 1000 و1200 متر وكذا أمطار ورياح بعد ولايات وزوابع رملية بولايات جنوبية.

وحسب نشرية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

أما الرياح فإن الولايات المعنية هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، تيبازة، الشلف، تيارت، الأغواط، المسيلة، الجلفة، البيض، النعامة،سعيدة، أم البواقي، تبسة، الوادي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المغير، أولاد جلال وتقرت.

أمطار عبر 18 ولاية بداية من أمسية الأربعاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، من تساقط أمطار غزيرة عبر 18 ولاية، بداية من أمسية الأربعاء.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر، تيبازة، البليدة، المدية، بومرداس والبويرة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 مساء إلى غاية الساعة 6 من صباح الخميس، وستصل كمية التساقط إلى 30 ملم.

وفي تنبيه آخر ستعرف الولايات التالية ستاقط أمطار بداية من الساعة 6 مساء وإلى غاية 3 من مساء الخميس: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق ـهراس.

كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر ليلا، والولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، مدية، مسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض.

وأضافت أن هبوب الرياح سيكون من الغرب إلى الجنوب، ويمكن أن تصل أو تتجاوز سرعتها 60/70 كم/ساعة، حتى 80 كم/ ساعة.

الحالة الجوية: استقرار مؤقت عبر كافة الولايات

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، تسجيل استقرار مؤقت في الحالة الجوية عبر معظم الولايات.

وحسب نشرية للمصالح الجوية فإن استقرار مؤقت سيميز الثلاثاء جل مناطق الوطن، ليعود الإضطراب الجوي بداية من ظهيرة الأربعاء.

ثلوج وأمطار مرفوقة برياح عبر عدة ولايات الإثنين

نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الإثنين من استمرار تساقط الثلوج والأمطار وكذا رياح قوية، عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، باتنة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة وأم البواقي.

كما ستعرف كل من ولايات: الجزائر، تيبازة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، جيجل، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة تساقط أمطار غزيرة.

وحذرت المصالح ذاتها في تنبيه من المستوى الثاني، من رياح قوية ذات وجهة شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين60 إلى 70 كم وتفوق أحيانا 80كم/سا.

الولايات المعنية: الشلف، تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، المسيلة، باتنة، بسكرة، تبسة، أولاد جلال، المغير، الوادي وتقرت، وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة 15 زوالا.

ثلوج بسمك 15 سم عبر مرتفعات 18 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، الأحد، من تساقط ثلوج عبر 18 ولاية بسمك يصل إلى 15 سم على مرتفعات 800 متر.

وحسب نشرية خاصة فإن التساقط سيكون على المرتفعات التي تتجاوز 800 إلى 900 متر،وستكون الولايات المعنية هي: تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وسيترواح سمك الثلوج بين 10 و15 سم، وستكون هذه النشرية سارية بداية من ليلة الأحد على الساعة 9 ليلا إلى الساعة 3 زوال الإثنين.

وحسب نشرية خاصة أخرى فإن أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا ومحملة محليا بحبات البرد ستميز الولايات التالية: بجاية، جيجل، سطيف، سكيكدة، قسنطينة، الطارف، ميلة، عنابة، سوق اهراس، قالمة وبرج بوعريريج.

وستصل كمية التساقط ما بين 30-50 ملم، وتصل محليا إلى70ملم، أما صلاحية هذه النشرة فستكون من مساء الأحد إلى غاية يوم الإثنين على 21 ليلا.

وتوقعت نشرية أخرى للمصالح ذاتها في تنبيه من المستوى الثاني من تهاطل أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا ومحملة محليا بحبات البرد، عبر ولايات: عين الدفلى،تيبازة،البليدة،الجزائر،المدية،بومرداس، البويرة وتيزي وزو.

وعن كمية الستاقط فستكون ما بين20-40 ملم، وتصل محليا إلى60 ملم، أما صلاحية هذه النشرة فمن ظهيرة الأحد إلى غاية يوم الإثنين على 15 زوالا.

كما حذرت المصالح ذاتها من رياح قوية تميز عدة ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، تيسمسيلت، الجزائر، تيبازة، بومرداس، الشلف، تيارت، الأغواط، المسيلة، الجلفة، تلمسان، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، البيض، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس، غليزان و معسكر.

رياح قوية مرتقبة على الولايات الساحلية يوم السبت 4 ديسمبر

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، تحذيرا حول الحالة الجوية ليوم السبت، يتعلق بهبوب رياح قوية وأمواج عالية عبر الولايات الساحلية.

وأوضحت النشرية أن السواحل المعنية هي:مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

تمتد صلاحية النشرية من الثالثة مساء إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الأحد.

الحالة الجوية: استمرار تساقط الثلوج وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، من استمرار تساقط الثلوج والأمطار مع هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بالثلوج هي: عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة وتبسة.

وأوضحت النشرية أن سمك الثلوج سيترواح بين 10 و15 سم، سيؤثر تساقط الثلوج على ارتفاعات الغرب التي تزيد عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر وتلك الخاصة بالوسط والشرق التي تزيد عن 0900 متر فوق مستوى سطح البحر.

تستمر صلاحية النشرية إلى غاية الساعة الثالثة مساء.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية على ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

السرعة المقدرة: من الغرب إلى الجنوب الغربي 60/70 كم / ساعة تصل أو تتجاوز أحيانًا 90 كم / ساعة

صلاحية :الجمعة من الساعة 10 صباحاً حتى 9 مساءً.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار عبر ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف ، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو ، البويرة، المدينة عين الدفلى وبرج بوعريريج.

الكمية المقدرة: بين 20 و 40 ملم. تتساقط الأمطار أحيانًا على شكل عواصف رعدية مصحوبة محليًا بعواصف بَرَد.

الحالة الجوية: نشرية حول ثلوج بسمك 15 سم وأمطار غزيرة عبر 19 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الخميس، من تساقط ثلوج عبر 20 ولاية، في المترفعات التي يتراوح علوها بين 900 إلى 1000 متر، كما جاء تنبيه ثان تساقط أمطار غزيرة عبر 19 ولاية أخرى.

وتخص النشرية الخاصة بتساقط الثلوج ولايات: “سيدي بلعباس، سعيدة، تلمسان، البيض، النعامة، الأغواط، الجلفة، تيارت”، وستكون سارية بداية من الساعة 18 مساء إلى غاية 6 من صبيحة الجمعة.

ومن المتوقع أن يترواح سمك الثلوج بين 5 و10 سم.

وفي نشرية أخرى، فإنه من المتوقع أن تشهد ولايات: سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة، جيجل، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، برج بو عريريج وبجاية تساقط ثلوج قد يصل سمكها إلى 15 سم.

وأشار الديوان إلى أن صلاحية النشرية يتدأ من الساعة 21 إلى غاية سا 15 زوالا من الجمعة.

وفي تنبيه آخر، أكد الديوان تهاطل أمطار غزيرة، حيث تكون رعدية أحيانا ومرفوقة بحبات البرد بكميات تتراوح بين 20 إلى 40 ملم إلى غاية الجمعة على الساعة 12 ظهرا.

وأوضح إن الولايات المعنية هي: تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية وعين الدفلى.

كما يتوقع تساقط أمطار غزيرة بنفس الكميات إلى مساء الجمعة على الساعة 21 ليلا بولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف وبرج بو عريريج.

الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 24 ولاية الخميس

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية، ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببرد ورياح قوية عبر 24 ولاية.

وأوضحت نشرية باللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف وبرد عبر ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، بجاية ، عنابة ، سكيكدة جيجل، الطارف وسعيدة.

الكمية المقدرة: بين 20 و 40 مم محلياً تصل أو تزيد عن 50 مم. تكون الأمطار أحيانًا على شكل عواصف رعدية ومحلية مصحوبة بعواصف برد مع هبوب رياح قوية.

صلاحية النشرية: من الخميس الساعة 6:00 صباحًا حتى الجمعة الساعة 6:00 صباحًا

حالة الطقس: أمطار ورياح عبر عدة ولايات وثلوج ابتداء من ليلة الخميس

كما أشارت توقعات مصالح الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس، عودة الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر، وذلك ابتداء من سهرة الخميس.

وحسب هذه النشرية فإن تساقط اللثلوج سيكون بالمرتفعات الداخلية الوسطى والغربية والتي يزيد علوها عن 900 متر.

كما نبهت نشرية خاصة حول حالة الطقس أخرى من تساقط أمطار غزيرة عبر 18 ولاية وسطى وغربية، بداية من صبيحة الخميس.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي فالولايات المعنية هي: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس.

وأوضحت النشرية أن كميات التساقط ستتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم، ويمكن أن تصل إلى 50 ملم، وستكون هذه النشرية سارية بداية من صبيحة الخميس على الساعة 6 صباحا إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 6 صباحا.