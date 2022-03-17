نشرية حول الحالة الجوية: استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر 23 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة لها حول الحالة الجوية ليوم الخميس من استمرار تساقط الأمطار عبر 23 ولاية بالشمال الجزائري.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: تلمسان، سيدي بلعباس، وهران، عين تموشنت، مستغانم، الشلف، معسكر، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة.

وتوقع نفس المصدر، أن تتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين 20 و40 ملم، وتمتد صلاحية النشرية إلى غاية السادسة من مساء الخميس بولايات والتاسعة ليلا بأخرى.

نشرية حول أمطار عبر 20 ولاية يوم الأربعاء

نبهت مصالح الأرصاد، في نشرية خاصة لها حول الحالة الجوية ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار تكون أحيانا غزيرة عبر عدة ولايات وسطى وغربية إلى جانب رياح وزوابع رملية بولايات جنوبية.

وأعلنت النشرية، عن الولايات المعنية بتساقط الأمطار: سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان، مستغانم، البيض، المنيعة، سعيدة، النعامة، وهران، مستغانم، تيبازة، تيارت، الشلف، عين الدفلى، أم البواقي، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، غرداية، الجلفة، الأغواط والمدية.

وستكون هذه النشرية صالحة من الساعة 3 مساء إلى غاية صبيحة الخميس. وستصل كمية التساقط بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم.

كما ستشهد عدة ولايات هبوب رياح مصحوبة بزوابع رملية وهي:إيليزي، ورقلة، تقرت، الوادي، المغير، ولاد جلال، المسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة وتبسة، صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة 21 ليلا.

الحالة الجوية: هبوب رياح قوية وزوابع رملية بعدة ولايات الثلاثاء

ويوم الثلاثاء، نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية، عبر عدة ولايات شمالية، فيما تكون في شكل زوابع رملية بولايات جنوبية.

وحسب النشرية فإن الولايات الجنوبية المعنية هي: غرداية، المنيعة، بسكرة، أولاد جلال، ورقلة، المغير، تقرت، الوادي، إليزي، جانت، أدرار، تيميمون، إن صالح،إن قزام، برج باجي مختار، بشار وتمنراست.

وتكون سرعة الرياح حسب النشرية بين 70 و80 كلم/ سا، وتمتد صلاحيتها إلى غاية صبيحة الأربعاء.

كما تشهد ولايات شمالية، رياحا قوية تتراوح سرعتها بين 70 و80 كلم/ سا إلى غاية صباح الأربعاء.

والولايات المعنية هي: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة وبرج بوعريريج، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف وخنشلة.

الحالة الجوية: موجة حر ورياح عبر العديد من الولايات

نبهت مصالح الأرصاد، في نشرية خاصة لها حول الحالة الجوية ليومي الاثنين والثلاثاء، من موجة حر عبر 12 ولاية، وكذا رياح عبر عدة ولايات أخرى.

وبحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، البليدة، عين الدفلى، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس.

وأضافت أن درجات الحرارة ستتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، وتمتد صلاحية النشرية من نهار اليوم إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

كما نبهت نشرية أخرى، من هبوب رياح قوية عبر 25 ولاية تصل سرعتها إلى 90 كم/سا.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بالرياح هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف ، تيبازة ، الجزائر العاصمة ، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة وبرج بوعريريج.

وتمتد صلاحية النشرية من الاثنين على الساعة 6 صباحًا حتى الثلاثاء على الساعة 6 صباحًا

تنبيه حول الحالة الجوية: رياح قوية عبر السواحل الوسطى والغربية

كما نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الأحد من هبوب رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية عبر عدد من السواحل.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية فإن رياح قوية وأمواج عالية ستميز السواحل الوسطى والغربية.

السواحل المعنية هي: الجزائر، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات والمرسى بن مهيدي.

توقعات الحالة الجوية ليوم الأحد

توقعت مصالح الأرصاد، أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الأحد، استمرار الأجواء الغائمة عبر معظم الولايات الشمالية والجنوبية.

وأظهرت توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أجواء غائمة على جل المناطق الساحلية والداخلية وتمتد الأجواء الغائمة إلى شمال الصحراء.

كما توقع أن تعرف المناطق الساحلية درجات حرارة تتراوح مابين 13 و20 درجة مئوية والمناطق الداخلية ما بين 13 و 16 درجة مئوية والمناطق الجنوبية ما بين 26 و 32 درجة مئوية.