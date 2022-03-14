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نشرية حول الحالة الجوية: موجة حر ورياح عبر العديد من الولايات
الجزائر

نشرية حول الحالة الجوية: موجة حر ورياح عبر العديد من الولايات

الشروق أونلاين
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نشرية حول الحالة الجوية: موجة حر ورياح عبر العديد من الولايات

نبهت مصالح الأرصاد، في نشرية خاصة لها حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، من موجة حر عبر 12 ولاية، وكذا رياح عبر عدة ولايات أخرى.

وبحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، البليدة، عين الدفلى، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس.

وأضافت أن درجات الحرارة ستتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، وتمتد صلاحية النشرية  من نهار اليوم إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

كما نبهت نشرية أخرى، من هبوب رياح قوية عبر 25 ولاية تصل سرعتها إلى 90 كم/سا.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بالرياح هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف ، تيبازة ، الجزائر العاصمة ، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة وبرج بوعريريج.

وتمتد صلاحية النشرية من الاثنين على الساعة 6 صباحًا حتى الثلاثاء على الساعة 6 صباحًا

تنبيه حول الحالة الجوية: رياح قوية عبر السواحل الوسطى والغربية

كما نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الأحد من هبوب رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية عبر عدد من السواحل.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية فإن رياح قوية وأمواج عالية ستميز السواحل الوسطى والغربية.

السواحل المعنية هي: الجزائر، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات والمرسى بن مهيدي.

توقعات الحالة الجوية ليوم الأحد

توقعت مصالح الأرصاد، أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الأحد، استمرار الأجواء الغائمة عبر معظم الولايات الشمالية والجنوبية.

وأظهرت توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أجواء غائمة على جل المناطق الساحلية والداخلية وتمتد الأجواء الغائمة إلى شمال الصحراء.

كما توقع أن تعرف المناطق الساحلية درجات حرارة تتراوح مابين 13 و20 درجة مئوية والمناطق الداخلية ما بين 13 و 16 درجة مئوية والمناطق الجنوبية ما بين 26 و 32 درجة مئوية.

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