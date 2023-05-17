نشرية حول الطقس: أمطار رعدية مرفوقة ببرد عبر 30 ولاية

نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد عبر العديد من الولايات الوسطى والغربية والجنوبية الغربية.

وأفاد تنبيه من المستوى الثاني، للديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا ومحملة بحبات البرد، بكميات مابين 20 إلى 40 ملم.

الولايات المعنية: بشار، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة،تيارت وتيسمسيلت.

وستكون صلاحية هذه النشرة من نهار الأربعاء على الساعة 12 ظهرا إلى غاية الساعة 23 ليلا.

في حين نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر كل من ولايات: الجزائر، تيبازة، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، بني عباس، مسيلة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، سطيف، عين تيموشنت، جيجل، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.