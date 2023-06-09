نشرية حول الطقس: أمطار غزيرة عبر 26 ولاية

ستعرف عدة مناطق وسطى، شرقية وغربية استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة، اليوم الجمعة، حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأظهر تنبيه من المستوى الأول للديوان تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، بومرداس، البويرة، معسكر والبليدة.

وستكون هذه النشرية سارية إلى منتصف النهار عبر بعض الولايات وإلى الساعة 6 و9 مساء عبر أخرى.