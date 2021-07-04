نشرية حول الطقس: استمرار موجة الحر الشديدة عبر عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، ليوم الاثنين، من استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات تفوق 48 درجة مئوية.

وجاء في تنبيه باللون البرتقالي لمصالح الديوان أن ولايات ورقلة، تقرت، المغير، الوادي، باتنة والمسيلة ستشهد استمرار موجة الحر الاثنين إلى غاية التاسعة مساء.

نشرية حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 48 درجة عبر عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، ليوم الأحد، من موجة حر تفوق 48 درجة عبر 13 ولاية.

وجاء في تنبيه من المستوى الثاني لذات المصالح بأنه سيتم تسجيل استمرار موجة الحر تفوق الـ 48 درجة محليا والتي تميز الولايات الآتية: ورقلة، تقرت، المغير، الوادي، باتنة والمسيلة.

وستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة 21 ليلا.

وفي تنبيه من المستوى الأول نبهت نشرية أخرى من موجة حر شديدة عبر كل من ولايات أدرار، بسكرة، غرداية، المنيعة، أولاد جلال، برج باجي مختار وتيميمون.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من السادسة صباحا وإلى غاية 9 ليلا.

موجة حر عالية عبر 6 ولايات السبت

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة عبر 6 ولايات.

وأوضحت النشرية في تحذير حمل اللون البرتقالي أن ولايتي المسيلة وباتنة وتحديدا منطقة بريكة ستتعدى درجات الحرارة فيها 44 بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف نهار الأحد.

فيما توقعت مصالح الديوان أن تتعدى الحرارة درجة 48 في ولايات ورقلة، الوادي، المغير وتقرت بداية من منتصف نهار السبت إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الأحد.

تنبيه ثاني: استمرار موجة الحر الشديدة عبر 14 ولاية جنوبية

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم السبت من استمرار موجة الحر الشديدة عبر 14 ولاية جنوبية.

وتوقعت مصالح الأرصاد في التنبيه الذي حمل اللون الأصفر أن تستمر هذه الموجة إلى غاية الساعة التاسعة مساء

الولايات المعنية هي: أدرار، ورقلة، الوادي، المغير، تيميمون، بسكرة، تقرت، المسيلة، تندوف، أولاد جلال، برج باجي مختار، بني عباس، المنعية وإن صالح.

نشرية جديدة حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 15 ولاية جنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس ليوم الجمعة من استمرار موجة الحرارة الشديدة عبر 15 ولاية جنوبية.

وحملت نشرية الأحوال الجوية تنبيها باللون البرتقالي يخص ولايات: أدرار، ورقلة، الوادي، المغير، تميمون وتقرت وتستمر موجة الحر من الجمعة إلى غاية يوم السبت.

والتنبيه الثاني حمل اللون الأصفر ويخص ولايات: المنيعة، برج باجي مختار، عين صالح، غرداية، أولاد جلال، بيني عباس، المسيلة، تيندوف وبسكرة.