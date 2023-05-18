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نشرية حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 22 ولاية
الجزائر

نشرية حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 22 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 22 ولاية
ح.م

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، باستمرار تساقط الأمطار عبر العديد من الولايات الوسطى والشرقية وكذا الجنوبية الوسطى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، ميلة، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر، المسيلة، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، النعامة وبشار.

في حين نبهت نشرية أخرى، من هبوب رياح قوية وزابع رملية عبر ولايات: إليزي، عين صالح، أدرار وتندوف.

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