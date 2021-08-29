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نشرية حول حالة الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات
الجزائر

نشرية حول حالة الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات

الشروق أونلاين
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نشرية حول حالة الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية لها حول الطقس، ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول ستعرف ولايات: الجلفة، المسيلة، تيارت، باتنة، تبسة، الأغواط، خنشلة، أم البواقي، البيض والنعامة نشاط رعدي مصحوب بتساقط أمطار بداية من الظهيرة.

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