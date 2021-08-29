نشرية حول حالة الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات
نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية لها حول الطقس، ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.
وحسب تنبيه من المستوى الأول ستعرف ولايات: الجلفة، المسيلة، تيارت، باتنة، تبسة، الأغواط، خنشلة، أم البواقي، البيض والنعامة نشاط رعدي مصحوب بتساقط أمطار بداية من الظهيرة.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر 🟡خاص بنشاط رعدي 🌩مصحوب بأمطار 🌧يميز بداية من ظهيرة اليوم الولايات التالية:
↙ الجلفة،المسيلة،تيارت،باتنة،تبسة،الأغواط،خنشلة،أم البواقي،البيض والنعامة
لأكثر تفاصيل:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/x3gvXcCAi0
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 29, 2021