نشرية حول حالة الطقس: أمطار وثلوج عبر عدد من الولايات

أظهرت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، حول حالة الطقس، ليوم الأحد، تساقط الثلوج عبر مرتفعات عدد من الولايات، إلى جانب استمرار تساقط الأمطار.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي فستعرف الولايات التالية تساقط ثلوج: خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، البويرة، تيزي وزو، البليدة، المدية، تيسمسيلت تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، الأغواط والجلفة.

وسيكون تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر، ومن المتوقع أن يصل سمكه إلى 15سم، أما صلاحية هذه النشرية فستمتد إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الإثنين.

كما نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية ومحملة محليا بحبات البرد، حيث تصل الكمية المتوقعة بين 30 إلى50 ملم،ومن المحتمل أن تصل محليا 70ملم.

أما صلاحية هذه النشرة فستكون من 15 زوالا إلى غاية الإثنين على الساعة 6 مساء.

الولايات المعنية: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

ثلوج بسمك 15 سم عبر 17 ولاية

كشفت نشرية حول حالة الطقس، السبت، عن تساقط ثلوج عبر مرتفعات 18 ولاية من الغرب والوسط وحتى الشرق الجزائري، يصل سمكها 15 سم.

وحسب نشرية ديوان الأرصاد الجوية فالمرتفعات المعنية بتساقد الثلوج هي تلك التي يصل التي يصل علوها بين 900 و1000 متر.

ويتوقع تساقط الثلوج بداية من الساعة الـ03.00 من صباح الأحد وتستمر إلى غاية الساعة الـ15.00 زوالا بسمك 5 إلى 10 سم بولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت وتيسمسيلت.

كما يتوقع تساقط ثلوج يتراوح سمكها بين 10 و15 سم بمرتفعات ولايات: المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، بجاية، سطيف، باتنة وخنشلة.

وتمتد صلاحية هذه النشرية بين من زوال الأحد ليستمر إلى غاية الساعة الـ06.00 من صبيحة يوم الاثنين.

نشرية جديد حول الطقس: أمطار غزيرة عبر 27 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول الطقس ليوم السبت من استمرار تساقط الأمطار عبر 27 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر فإن أمطار رعدية غزيرة ستكون عبر ولايات: تيسمسيلت، تيارت، تيزي وزو، تلمسان، المدية، سعيدة، البويرة وبشار.

وفي نشرية من المستوى الثاني وباللون البرتقالي فستعرف كل من ولايات: الجزائر، سيدي بلعباس، ورقلة، تيبازة، الوادي، تيميمون، غليزان، تقرت، بني عباس، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، المنيعة، عين الدفلى، أدرار، بومرداس، معسكر، وهران والبليدة.

وستتراوح كميات التساقط عبر هذه الولايات بين 20 و40 ملم، وستكون هذه النشرية صالحة من الساعة 9 ليلا وإلى غاية 9 من صبيحة الأحد.

أمطار غزيرة عبر 37 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة لها حول الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار غزيرة عبر 37 ولاية

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، سوق أهراس ، تيبازة ، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو.

بالإضافة إلى ولايات: الشلف، باتنة، مستغانم، تندوف، عنابة، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى ، المدية​​، بسكرة ، الطارف ، أدرار ، نعامة، بومرداس ، البويرة، أولاد جلال، وهران والبليدة.

صلاحية النشرية تبدأ من منتصف نهار الجمعة إلى الثالثة صباحا من يوم السبت.

تنبيه حول الطقس: أمطار غزيرة عبر 13 ولاية

ونبهت صبيحة الجمعة مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الطقس من تساقط أمطار غزيرة عبر 13 ولاية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي:عين تموشنت، مستغانم، الشلف، باتنة، تيارت، المسيلة وهران، أولاد جلال، النعامة، بسكرة، البيض، الجلفة والأغواط.

توقعات الطقس ليوم الجمعة: ثلوج عبر المرتفعات الغربية والوسطى

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الجمعة، تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والغربية.

وحسب نشرية خاصة سيكون هناك تساقط بلعض الثلوج خلال ظهيرة الجمعة وهذا على المرتفعات الغربية والوسطى.

من جهة أخرى نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس من استمرار تساقط الأمطار عبر 8 ولايات غربية.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي فإن الولايات المعنية هي: ، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، معسكر ووهران.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 إلى 40 ملم، وستمتد صلاحية النشرية إلى غاية الساعة 6 مساء.

كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الأول باللون الأصفر من تساقط أمطار رعدية عبر ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان.

نشرية تنبه من تساقط أمطار غزيرة عبر 32 ولاية

نبه الديوان الوطني للارصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من تساقط أمطار غزيرة عبر 32 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر فستعرف كل من ولايات: سيدي بلعباس، سوق أهراس، الوادي، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، تقرت، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، مستغانم، عنابة، سطيف، عين تيموشنت، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، المغير، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، ولاد جلال ووهران تساقط أمطار رعدية غزيرة.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة 3 زولا وإلى غاية صبيحة الخميس.

حالة الطقس: نشرية تنبه من تساقط أمطار غزيرة عبر 19 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الطقس ليوم الثلاثاء من تساقط أمطار غزيرة عبر 19 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من مساء الثلاثاء وإلى غاية صبيحة الأربعاء.

حالة الطقس: نشرية جديدة حول أمطار غزيرة عبر 14 ولاية

نبهت نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الإثنين من استمرار تساقط الأمطار عبر 14 ولاية وسطى وغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، تيزي وزو، المدية، عين الدفلى، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة.

كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني جاء باللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات غليزان، الشلف ومستغانم.

وستتراوح كميات التساقط عبر هذه الولايات بين 20 إلى 40 ملم وستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

حالة الطقس: نشرية حول أمطار غزيرة عبر ولايات وسطى وغربية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، أصدرها مساء الأحد، من تساقط أمطار غزيرة عبر 7 ولايات وسطى وغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني للديوان فإن الولايات المعنية هي: الجزائر، تيبازة، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، الشلف ومستغانم.

وحسب نفس المصدر، ستبلغ كميات الامطار المتساقطة بين 20 إلى 40 ملم.

وستكون صلاحية هذه النشرية من الساعة التاسعة من مساء الأحد إلى غاية منتصف نهار الإثنين.

وصبيحة الأحد، أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية حول الطقس تخص 15 ولاية.

تنبيه حول أمطار غزيرة عبر 8 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، السبت، من تساقط أمطار غزيرة عبر 8 ولايات.

وحسب تنبيه الديوان الوطني للأرصاد الجوية فالولايات المعنية بالنشرية هي: الجلفة، الأغواط، تيارت، البيض، النعامة، المسيلة، البويرة والمدية.

وأوضحت النشرية أن صلاحية التنبيه ستبدأ من السادسة من مساء السبت إلى غاية إلى غاية الثالثة من صباح الأحد.

تنبيه حول أمطار رعدية غزيرة عبر 3 ولايات جنوبية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس، ليوم الجمعة، من تساقط أمطار غزيرة عبر 3 ولايات جنوبية.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية فالولايات المعنية بالنشرية هي: بني عباس، تندوف وبشار.

وأوضحت النشرية أن صلاحية التنبيه ستبدأ من السادسة من صباح الجمعة إلى غاية الثالثة من صباح السبت.

هذه توقعات حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع بمختلف الولايات الجزائرية

أظهرت توقعات نشرها ديوان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس بمختلف الولايات الجزائرية خلال نهاية الأسبوع، تواصل تساقط الأمطار بالمناطق الغربية تكون غزيرة بالجنوب الغربي، فيما يسجل تحسن بالمناطق الوسطى والشرقية.

وحسب توقعات الديوان، تشهد المناطق الشمالية تحسنا طفيفا للطقس، مع تمركز بعض السحب العابرة التي تكون محملة ببعض الأمطار أحيانا على المناطق الغربية.

وفق نفس المصدر، فإن التوقعات تشير إلى بعض الصفاء الذي يميز المناطق الوسطى والشرقية، أما على الجنوب فالأجواء تكون من مغشاة إلى غائمة غالبا على الجنوب الغربي، مع تساقط أمطار رعدية أحيانا وغزيرة محليا.

ونشر الديوان بالنسبة لتوقعات حالة الطقس ليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 ما يلي:

المناطق الغربية:

أجواء من صافية إلى قليلة السحب على المناطق الساحلية والداخلية، باستثناء المناطق الأقصى غربية، حيث نسجل أجواء غائمة غالبا

على الهضاب العليا، نرتقب أجواء غائمة غالبا، مع تساقط بعض الأمطار وهذا بداية من الظهيرة.

المناطق الوسطى والشرقية:

سحب عابرة تتخللها فترات من الصفاء

المناطق الجنوبية

أجواء غائمة على الجنوب الغربي،مع تساقط أمطار تكون رعدية أحيانا ومعتبرة محليا.

على باقي المناطق تكون الأجواء مغشاة غالبا، لتتلبد السماء خلال الليل على شمال الصحراء وتكون هناك بعض الأمطار المحلية.

أمطار عبر 3 ولايات جنوبية واستقرار جوي على باقي المناطق يوم الخميس

توقعت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الخميس تساقط أمطار غزيرة عبر 3 ولايات جنوبية، في حين ستشهد باقي المناطق استقرارا جويا خلال نهاية الأسبوع.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية فالولايات المعنية بالنشرية هي: بني عباس، تندوف وبشار.

تنبيه حول الطقس: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية يوم الأربعاء

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر 18 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر ستعرف كل من ولايات: عنابة، قسنطينة، سكيكدة والطارف تساقط أمطار رعدية.

وفي نشرية أخرى نبهت ذات المصالح من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجزائر ، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، تيزي وزو، الشلف، سطيف، جيجل، عين الدفلى، المدية بومرداس، البويرة والبليدة.

وستتراوح كميات التساقط بين 30 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم، في حين ستمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية صبيحة الخميس.