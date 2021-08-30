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الجزائر

نشرية حول حالة الطقس: أمطار ورعود مرتقبة عبر 18 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية حول حالة الطقس: أمطار ورعود مرتقبة عبر 18 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية حول الطقس، من تساقط أمطار رعدية عبر 18 ولاية.  

الولايات المعنية هي: سوق أهراس، تيسمسيلت، إن قزام، المسيلة، الأغواط، تيارت، برج باجي مختار، باتنة، الجلفة، البيض، سعيدة، خنشلة، النعامة، أم البواقي، البويرة، المدية، خنشلة، وتمنراست.

صلاحية النشرية تمتد من الساعة 15:00 زوالا إلى غاية 21:00 ليلا.

نشرية حول حالة الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات الأحد 29 أوت

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية لها حول الطقس، ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول ستعرف ولايات: الجلفة، المسيلة، تيارت، باتنة، تبسة، الأغواط، خنشلة، أم البواقي، البيض والنعامة نشاط رعدي مصحوب بتساقط أمطار بداية من الظهيرة.

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التعليقات
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  • البليدي

    للأسف و كالعادة، البليدة خارج القائمة، الله يجعل الخير

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