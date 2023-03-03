نشرية خاصة: أمطار بكميات تصل 50 ملم عبر 10 ولايات يوم السبت

يرتقب أن تشهد عدة ولايات بشرق الجزائر، السبت، تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد، حسب ما أعلنته نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة “برتقالي” ولايات: بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق اهراس.

ويتوقع أن تكون كميات الأمطار المتساقطة ما بين 20 إلى 40 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم خلال مدة صلاحية هذه النشرية، السارية من منتصف ليلة الجمعة إلى السبت إلى غاية السادسة من مساء السبت.

كما يرتقب أيضا هبوب رياح قوية مصحوبة برعود.

ثلوج وأمطار مع موجة برد عبر العديد من الولايات يوم الجمعة

أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الجمعة باستمرار تساقط الثلوج والأمطار الرعدية، بالإضافة إلى موجة برد شديدة عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: تبسة، خنشلة، باتنة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البليدة والمدية.

وستتراوح كميات التساقط ما بين 10 و20 سم، على أن تكون النشرية سارية إلى غاية الساعة 3 من زوال الجمعة.

وفي نشرية أخرى، نبه الديوان من تساقط أمطار رعدية وغزيرة عبر كل من ولايات: تيبازة، الجزائر، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، جيجل، سطيف سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي وباتنة.

وستكون هذه النشرية صالحة إلى غاية الساعة 3 زوالا عبر بعض الولايات وإلى 9 ليلا عبر أخرى.

وبالنسبة لموجة البرد موجة برد ستمس ولايات: برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة،سكيكدة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، تيارت، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة وتيزي وزو، بجاية، جيجل، البليدة، بومرداس، عين الدفلى، تيسمسيلت، سيدي بلعباس.

وأعلنت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية حول الطقس، ليوم الخميس، عن تساقط ثلوج بسمك يصل 20 سم عبر 18 ولاية، مرفوقة بموجة برد بعدة مناطق شمالية، إلى جانب أمطار غزيرة عبر 14 ولاية.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية بالثلوج هي: المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، باتنة وخنشلة.

ويكون تساقط الثلوج عبر المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 و 900 متر خلال النهار و700 متر خلال الليل بسمك يتراوح بين 10 و 20 سم.

وتمتد صلاحية النشرية: من الساعة 15:00 من يوم الخميس وإلى غاية الساعة 15:00 من زوال الجمعة.

وبالنسبة لموجة البرد موجة برد ستمس يوم الخميس كلا من ولايات: برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، تيارت، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة وتيزي وزو.

وبالنسبة لنشرية الأمطار فهي حسب ديوان الأرصاد الجوية، ستكون مرفوقة بحبات برد وتتراوح كميتهابين 20 و 40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا، وتمتد صلاحيتها من الساعة 15:00 زوال الخميس وإلى الساعة 15:00 من يوم الجمعة.

والولايات المعنية بها هي: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو. إضافة إلى البويرة، بجاية، جيجل، شمال سطيف، ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف وسوق أهراس.