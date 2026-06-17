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الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية تفوق كميتها 15 ملم في 9 ولايات ساحلية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار رعدية تفوق كميتها 15 ملم في 9 ولايات ساحلية
أرشيف
تعبيرية

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية مساء الأربعاء، نشرية خاصة تحذّر من تساقط أمطار رعدية تصل كميتها أو تفوق 15 ملم، بـ9 ولايات ساحلية.

وتشمل النشرية الجوية الخاصة ولايات الجزائر، مستغانم، الشلف، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، وسكيكدة.

حيث تمتدّ صلاحية التحذير من مساء الأربعاء 17 جوان، عند الساعة 18:00. إلى فجر يوم الخميس عند الساعة 01:00.

بالمقابل، حذّرت نشرية أخرى من وصول كمية الأمطار المتساقطة بـ17 ولاية أخرى، إلى غاية 40 ملم. بداية من ظهر الأربعاء عند الساعة 14:00، إلى فجر الخميس عند الساعة 02:00.

ويتعلق الأمر بولايات تيارت، الأغواط، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، بسكرة، المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، أولاد جلال.

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