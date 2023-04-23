نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 11 ولاية
نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والجنوبية الغربية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الأغواط، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، قسنطينة، البيض، خنشلة والنعامة.
وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 بعد الزوال وإلى غاية 9 ليلا عبر الولايات الشرقية ومنتصف الليل على الولايات الجنوبية.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأمطار رعدية تميز اليوم الولايات التالية:
ام البواقي، تبسة، باتنة، خنشلة، الأغواط، برج بو عريريج، ميلة، سطيف، قسنطينة، البيض والنعامة.
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— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) April 23, 2023