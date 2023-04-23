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الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 11 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 11 ولاية
ح.م

نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والجنوبية الغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الأغواط، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، قسنطينة، البيض، خنشلة والنعامة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 بعد الزوال وإلى غاية 9 ليلا عبر الولايات الشرقية ومنتصف الليل على الولايات الجنوبية.

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